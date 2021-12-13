هل التصالح يسقط عقوبة كريم الهواري المتهم في حادث الشيخ زايد؟

كشف الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض، عن تفاصيل العقوبة المنتظرة لـ«كريم الهواري» نجل رجل الأعمال محمد الهواري، المتهم في حادث دهس 4 شباب بسيارته من الخلف؛ ما أدى لوفاتهم في الحال في مشهد مؤلم أظهر السرعة الجنونية التي كان يقود بها الشاب سيارته تحت تأثير المخدر، وهي الواقعة التي عرفت إعلاميًا بـ«حادث الشيخ زايد».

السجن 10 سنوات في إحدى القضايا

وأوضح الخبير القانوني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التهمة الأولى الموجهة لـ«كريم»، هي قتل خطأ بظرفين مشددين وتكون عقوبتها وفق المادة 228 فقرة 4، السجن لمدة 10 سنوات لأن الظرف المشدد الأول هنا قيادة تحت تأثير المخدر، وهي ثابتة عن طريق الحرز المتحفظ عليه من قبل النيابة العامة ونتائج التحليل للعينات المأخوذة من المتهم، كما أن الظرف المشدد الآخر فهو التسبب في وفاة أكثر من 3 أفراد، وبالتالي تكون العقوبة مشددة وهي السجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات.

قضية تعاطي المخدرات تكون أمام محكمة الجنايات

وأضاف «أحمد»، أن قضية القتل الخطأ تكون أمام محكمة الجنح، بينما تعاطي المخدرات قضية منفصلة يتم نسخها من القضية الأولى بعد ثبوتها، وتحال إلى محكمة الجنايات صاحبة الفصل فيها وتصل العقوبة فيها إلى 3 سنوات حبسًا.

التصالح لن يسقط عقوبة تعاطي المخدرات

ولفت إلى أنه في حالة تصالح أسر المتوفين مع المتهم على جريمة القتل الخطأ، فإن عقوبة تعاطي المخدرات ثابتة بقوة القانون؛ لأنه لا يجوز لأحد التصالح فيها لأنها جريمة خالصة للمتهم وثابتة من خلال عينات التحاليل التي أثبتت تعاطيه للمخدرات وحرز جوهر المخدر.

كانت النيابة العامة قررت حبس المتهم كريم الهواري، المتسبب في قتل 4 شباب بالخطأ في الشيخ زايد، بتهمة تعاطي المخدرات التي أتبتتها تحاليل الطب الشرعي.