والد «عبد الله» أحد ضحايا حادث الشيخ زايد: «ابني كان بيتمنى يموت شهيد».. فيديو

تحدث عم عبد الله والد أحد ضحايا حادث الشيخ زايد، في بث مباشر أجرته «الوطن» عن المواقف التي كان يفعلها نجل شقيقه معه ومع الآخرين، ذاكرًا أنه أصطحب قبل ذلك والدة صديقه إلى المستشفى لأنه كان في الدرس، كما تحدث عمه عن وضع والدته ووالده والحزن الذي يعيشانه بعد فراقه.

رفض التفاوض وعرض الدية

وقال والد المجني عليه «عبد الله» عن دفع أهل المتهم الدية لهم قائلا: «إحنا صعايدة وشقيقي الكبير هو من يقرر ويتحدث ويتفاوض».

كما أوضح الأب محاولة تواصل أحد أفراد أسرة المتهم كريم الهواري من أجل إقناعهم بالتفاوض وعرض دية نجله إلا أنه رفض التواصل أو الدية معقباً «أن كل أموال الدنيا تحت قدمه ولا شيء يعوض لبنه الذي فقده».

وقال عم «عبد الله» إن التفاوض مرفوض تماماً من أجلهم، كم أنهم لا ينتظرون التفاوض وأنهم في حالة عزاء وأن ملايين الدنيا لا تعوض ابن أخيه، وأنهم في حالة حداد كما حذر أي أحد من أهل المتهم من عرض التفاوض.

وذكر والد عبد الله موقف طلبه منه نجله قبل الحادث بأيام قليلة وهو رغبته في أن يموت شهيداً، وأنه كان يعتمد على نجله في كل شيء، وينتظر اليوم الذي سيكبر فيه ليصبح رجلاً مسؤولاً وسنداً له، كما كان يساعده في كل شيء.

تجديد حبس كريم الهواري 15 يوماً على ذمة التحقيقات

وجدد قاضي المعارضات، اليوم الإثنين، حبس المتهم كريم الهواري، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه، في القضية، التي يواجه فيها اتهامات بالتسبب في وفاة 4 ضحايا، بحادث الشيخ زايد، الذي وقع صباح الجمعة، وأسفر عن وفاة عبد الله و3 آخرين من رفاقه.

كما أكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، أن المتهم كريم الهواري، كان متعاطيا موادا مخدرة وقت وقوع الحادث، وهو ما ثبت بتقرير الطب الشرعي، والذي صدر تنفيذا لأمر النيابة العامة.