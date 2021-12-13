والدة يوسف ضحية حادث الشيخ زايد: مش هقبل فلوس للتنازل لو ادوني ملايين الدنيا

قالت والدة المجني عليه يوسف، أحد ضحايا حادث الشيخ زايد، الذي وقع صباح الجمعة الماضى، وأسفر عن وفاة 4 طلاب بينهم يوسف، إنها راضية بقضاء الله عز وجل، وإن ملايين الدنيا لا تعوضها عن ابنها، الذي لم يأخذ معه شيئا عند نزوله للقبر، مشيرة إلى أن الضحايا الأربع أبناؤها، وتطالب بالقصاص العاجل من الجاني كريم الهواري، الذي كان يقود السيارة تحت تأثير المخدر.

أم الشهيد

وأضافت الأم أن الجميع أصبحوا يلقبونها بأم الشهيد بدلا من أم يوسف، لافتة إلى أن نجلها كان يساعد الجيران دون طلب منهم.

رؤيا سيدنا إبراهيم

وحكت الأم رؤيا رأتها إحدى الجارات، مفادها أنها كانت تحمل شوال دقيق وطلب منها أنه يحمله عنها، وكان برفقته أحد الشباب، وعندما سألته عنه قال لها إنه سيدنا إبراهيم عليه السلام.

وتابعت الأم عن نجلها: «كان مطيعا أكثر من إخوته، وخجولا أكثر من أخته، وجنازته كانت مثل العرس، وكنت بشتري له ملابس للشتاء يوم وفاته».

وأضافت الأم أن نجلها لم يفتعل أي مشاجرات مع أحد؛ حتى من كان يختلف معه، مشيرة إلى أنه ودعها يوم وفاته وحضنها، لافتة إلى أنه ازداد جمالاً قبل وفاته بـ 10 أيام، واعتقدت أنه بدأ الاهتمام بصحته لكنه كان جمال الوفاة.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم كريم الهواري، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه؛ لاتهامه بالتسبب في وفاة المجني عليه يوسف و3 آخرين، صباح الجمعة الماضي، وجدد قاضي المعارضات حبسه، لمدة 15 يوما.