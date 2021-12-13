أسرة «عبد الله» ضحية حادث الشيخ زايد: رفضنا التصالح ولو بمئات الملايين

قال جابر محمد حسين، عم الطالب عبد الله درويش، أحد ضحايا حادث الدهس في الشيخ زايد الذي راح ضحيته 4 شباب، إنه تلقى اتصالًا من وسيطين عرضا عليه التصالح والتنازل في القضية، المتهم فيها كريم الهواري نجل رجل الأعمال محمد الهواري، الذي اصطدم بسيارة الضحايا من الخلف نتيجة السرعة الجنونية إثر قيادته تحت تأثير المخدرات.

وأكد عم الطالب عبد الله درويش، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه رفض التصالح وتمسك بالحصول على حق ابن شقيقه بالقانون، قائلًا: «لو عرضوا عليا فلوس أبوه كلها مش هنتنازل ولازم القانون ياخد مجراه».

حقيقة عرض 10 ملايين على أسر الضحايا للتصالح

وأضاف «جابر»، أن أحاديت التصالح والوساطة المطروحة من قبل أسرة المتهم مرفوضة تمامًا: «لو ابني عمل حادثة بالطريقة المروعة دي وأنه يمشي بالعربية بالسرعة الجنونية دي، لازم اسيبه يتحبس عشان يتربى، وأن كلام الناس اللي بيقولوا عرضوا علينا 10 ملايين ده محصلش إطلاقًا، ومحدش اتكلم معانا في أي مبالغ وكان الكلام عن فكرة التصالح فقط، وبغض النظر عن المبالغ وذكرها إحنا رافضين التصالح من الأساس حتى لو عرضوا علينا مئات الملايين».

«عبدالله» ضحية حادث التصادم: طالب في مدرسة الشيخ زايد الثانوية

وأوضح، أن «عبد الله» هو نجل شقيقه الأصغر، طالب في مدرسة الشيخ زايد الثانوية، وكان في سيارة والد زميله «سعيد» وقت أن دهستهم سيارة نجل «الهواري» الذي يسير بسرعة جنونية في الشيخ زايد وماتوا في الحال، وأنه عندما وصل إلى مكان الحادث وجدوا الضحايا في حالة يرثى لها من قوة التصادم.

تجديد حبس كريم الهواري 15 يومًا

كان قاضي المعارضات، جدد حبس كريم الهواري نجل رجل الأعمال محمد الهواري، مدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل وتعاطي المخدرات، بعد أن أثبت تحليل عينات دم المتهم تعاطيه المخدرات ومواد مسكرة، وعثرت النيابة بحوزة المتهم على قطعة من المخدر فتم تحريزها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«حادث الشيخ زايد»، التي راح ضحيته 4 شباب.