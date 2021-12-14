مصطفى فهمي: في ستات بتتخانق مع دبان وشها.. والجوازة الأخيرة فهمتني كل حاجة

قال الفنان مصطفى فهمي، إن فهم الرجل للمرأة، أمر صعب للغاية، مشيرًا إلى أن النساء يعيبهن المزاجية والتغير دائمًا: «استحالة تقدر تفهم المرأة لأنها متغيرة جدا، وإحنا مزاجيين جدا لأننا بنعيش الحالات اللي بنمثلها، أنا مش موظف، ومواعيدنا كلها متلخبطة، المرأة هي المرأة لو عاوزة تريحك هتريحك».

وأضاف فهمي خلال تصريحات تليفزيونية، أن الكثير من السيدات يحرصن على افتعال المشاكل مع أزواجهن: «في ست بتبقى عاوزة تعكنن ودول كتير أوي مش حالات نادرة، بيقولوا يا داهية لما تكون مبسوط وده في مصر والعالم كله دي جينات ملهاش علاقة بالشخصية».

بعد الجواز الحب بيتحول لعشرة

وحول سر التغير في مشاعر الرجل والمرأة بعد الزواج، أوضح: «بعد الجواز الدنيا بتتغير والست بتعتبر الراجل ملكها، والأول بيبقى بعيد عنها، لكن بعد ما تبصم أعمل فيك اللي أنا عاوزاه».

الواجهة لطيفة.. لكن في البيت حاجة تانية

وواصل: «في ستات بتصحى الصبح بتتخانق مع دبان وشها، الواجهة بتبقى لطيفة وحلوة لكن لما تعيش في البيت الموضوع بيبقى حاجة تانية، فهمت الكلام ده بعد التجارب اللي عديت منها، عديت بـ3 تجارب، الأخيرة فهمتني الموضوع كله».

الهدايا مش بتبقى كفاية

وحول حب السيدات للهدايا، قال: «الهدايا مش بتبقى كفاية، بعد شوية بيبقى في حاجات تانية، وبعدها بتبقى حاجات تالتة، وعموما الحب بعد الجواز بيتحول لعشرة ولما بنخش في الحياة بين 4 حيطان وبتبقى عشرة حلوة أو وحشة».

لما بقرر أمشي بتحصل مشاكل عشان الطرف التاني مش عاوز

وتطرق إلى سر المشكلات الكبيرة التي تعقب الانفصال، موضحًا: « لما تقول مش قادر أكمل بيبتدي الهجوم عليك، لازم أشوف حياتي، والخناقات لو مستمرة ليه أبقى مكتئب لما أروح بيتي، وفي طرف تاني بيبقى مش عاوز أمشي، فبتحصل مشاكل».