اتفاق بين 4 أحزاب هولندية لـ تشكيل ائتلاف حكومي برئاسة مارك روتي

توصلت 4 أحزاب هولندية، إلى اتفاق بهدف لتشكيل ائتلاف حكومي يتيح لرئيس الوزراء، مارك روتي، تولي ولاية رابعة بعد مفاوضات استمرت نحو 9 أشهر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وصادقت أحزاب «الشعبي من أجل الحرية والديموقراطية» اليميني الوسطي، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الهولندي، و«الديموقراطيون 66» اليساري الوسطي و«النداء المسيحي الديموقراطي» و«الاتحاد المسيحي المحافظ» على نص اتفاق سيقدم لـ برلمان البلاد، غدا الأربعاء.

وكانت المفاوضات بدأت بعد الانتخابات التشريعية في منتصف مارس الماضي، واستمرت 271 يوما، وهي مدة قياسية في هولندا.

وكان روتي، قال في مارس الماضي: «لم يجر كل شيء بشكل حسن في السنوات العشر الماضية، في إشارة إلى استقالته في يناير الماضي بسبب فضحية تتعلق باتهام أشخاص باستغلال امتيازات خاصة بالأطفال على خلفية عنصرية.

وأضاف رئيس الوزراء الهولندي، عقب الانتخابات، أن الموضوع الأساسي المطروح على الطاولة في السنوات المقبلة هو كيفية إعادة بناء البلاد والمضي قدما بعد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

هولندا أول بلد أوروبي نظم انتخابات في 2021 وسط «كورونا»

وكانت هولندا، أول بلد اوروبي نظم انتخابات في 2021 وسط «كورونا»، ونظمت السلطات، الانتخابات، على مدار 3 ايام لكي يتمكن الناخبون الذين يعانون من مشاكل صحية، الاقتراع بأمان، وفقا لما ذكرته إذاعة «مونت كارلو» الدولية الفنرسية.

من جانبها، أعلنت ديلسي رودريجيز نائبة رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، أن الحكومة الهولندية منعت دخول وفد فنزويلي لأراضي البلاد لعقد لقاء مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، واصفة في كلمة بثها التلفزيون الفنزويلي، الحادث بـ المخزي.