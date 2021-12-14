كل ما تريد معرفته عن حادث الشيخ زايد: كوكايين وسرعة زائدة واحتيال لطمس الأدلة

حادثة مروعة شهدتها منطقة الشيخ زايد سببها السرعة الزائدة للشاب كريم الهواري، ابن أحد رجال الأعمال، حيث تسبب في مقتل 4 في ريعان الشباب، واتخذت النيابة العامة خطوات سريعة وحاسمة، حيث صدر بالأمس، قرار إحالته للمحاكمة أمام محكمة جنايات الجيزة، ومن المقرر أن تتسلم محكمة الاستئناف أوراق القضية، لتحديد جلسة محاكمة للمتهم.

حيازة جوهر الكوكايين

وأحالت النيابة العامة المتهم كريم الهواري، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بارتكاب جرائم حيازة جوهرَ الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت 4 طلاب في حادث الشيخ زايد.

واعتبرت النيابة العامة أن الحادث ناشئ عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة.

الدليل بشهادة 6 شهور وكاميرا المراقبة

وكشفت النيابة العامة في بيانها أن التحقيقات كشفت أنه كان يقود السيارة دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم.

وأقامت النيابة العامة الدليل ضد المتهم، من واقع شهادة 6 شهود، منهم 2 شاهدا الحادث، فضلا عن شخص يمتلك منزلا سجلت كاميراته الحادث، وضابطي شرطة، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم، فضلًا عما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.

المتهم محتجز في المستشفى تحت حراسة مشددة

والمتهم المتسبب في حادث الشيخ زايد، محتجز حاليا، تحت حراسة مشددة، داخل أحد المستشفيات الخاصة بالجيزة، بعدما خضع لعملية جراحية في العظام، على يد طبيب عظام شهير.

حيلة لإتلاف التسجيلات

مفاجأة شهدتها حادثة مقتل 4 شباب بسبب رعونة نجل أحد رجال الأعمال حيث أمرت جهات التحقيق بحجز محاميين اثنين، انتحلا صفة عضوين بهيئة قضائية.

المحامين توجها لمالك منزل قريب من موقع حادث الشيخ زايد، وحاولا إتلاف كاميرات المراقبة التي سجَّلت الحادث المتسبب به المتهم كريم الهواري، وأمرت جهات التحقيق بحجزهما على ذمة التحريات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

زعموا أنهم من النيابة وطلبوا تحريز جهاز التسجيل

التحريات الأولية التي جرت حول الحادث، أكدت أن مالك المنزل الذي وثقت كاميراته الحادث، فوجئ بـ4 أشخاص زعموا أنهم أعضاء بالنيابة العامة، وطلبوا تفريغ كاميرات المراقبة وتحريز جهاز التسجيل، لكنه رفض طلبهم، وانصرفوا من المكان.

مالك المنزل قابلهم في النيابة

والتحريات أيضا كشفت أن مالك المنزل توجه إلى النيابة في الصباح، واستفسر عن هوية هولاء وتبين أنهم محامون وليسوا أعضاء نيابة عامة، كما أنهم يتبعون والد المتهم كريم الهواري، وفور خروجه من غرفة التحقيق، فوجئ باثنين منهم، حيث ألقت الشرطة القبض عليهم في الحال، وباشرت جهات التحقيق إجراءاتها مع المتهمين، حيث تبين أنه كان برفقتهما 2 آخرين، هاربين، وأمرت بحجز المتهمين على ذمة التحريات، ولا تزال التحقيقات مستمرة.