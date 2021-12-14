طقس مطروح: جو مشمس وسقوط أمطار خفيفة

تشهد محافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، 14 من ديسمبر 2021، طقسا خريفيا معتدلا مشمس على معظم أنحاء المحافظة من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا ومرورا بمدن العلمين والعلمين الجديدة، والضبعة، ورأس الحكمة، ومرسى مطروح، والنجيلة، وسيدي براني، وسيوة جنوبا، بينما تنشط الرياح في بعض المناطق، مع وجود برودة وسقيع في الجو خلال الساعات الأولى.

درجات الحرارة في طقس مطروح

وتنخفض درجات الحرارة اليوم في طقس مطروح حيث سجلت العظمى 19 درجة مئوية والصغرى 11، وهي أقل معدلات لها خلال الأسبوع الجارى، بينما ارتفعت نسبة الرطوبة في مطروح لتسجل 79%، وارتفعت سرعة الرياح عن الأمس لتسجل 19 كم/ في الساعة، وتوقعات نسبة سقوط الأمطار 4%.

سقوط أمطار خفيفة في مطروح

وسقطت أمطار خفيفة خلال طقس اليوم بمطروح في الساعات الأولى من صباح اليوم، في الوقت الذي استعدت فيه الأجهزة المعنية لسقوط الأمطار الغزيرة المتوقعة ابتداء من يوم الخميس المقبل مع اقتراب نوة الفيضة الصغرى.

سيارات شفط وتشكيل غرفة عمليات في مطروح

وقال الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي بمطروح في لـ«الوطن»، إن هناك تنسيق مع محافظة مطروح ومجالس المدن، وإدارة الحماية المدنية لمواجهة السيول والأمطار المتوقع سقوطها في أى وقت خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: انتهينا من شراء معدات من سيارات ومواتير وأجهزة بتكلفة بلغت 13 مليون جنيه، وتجهيزها للدفع بها حالة سقوط أمطار غزيرة لمنع تجمع بؤر مياه الأمطار في الشوارع والطرق الرئيسية ومنها وسط مدينة مرسى مطروح، وطريق الإسكندرية - مطروح الساحلى الدولى، وطريق مطروح - السلوم الساحلى الدولي، وتشكيل غرفة عمليات وخط ساخن بالشركة يتابع لحظة بلحظة شكاوى واستفسارات المواطنين والتعامل معها بشكل فوري والاستجابة لها، بتوجيهات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بمواجهة الأمطار الغزيرة حالة سقوطها، مع تطهير الشنايش وشبكة تصريف مياه الأمطار في مطروح للتخلص من المياه الزائدة بالشوارع.