قصور الثقافة تواصل احتفالاتها بتعامد الشمس بأسوان

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، إقامة فعاليات مهرجان تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات بالإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بمدن محافظة أسوان بإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد إدريس، في الفترة من 17 إلى21 أكتوبر الجاري، ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

تفاصيل احتفالات قصور الثقافة بتعامد الشمس في أسوان:

شهدت مكتبة الطفل والشباب بـ«دراو» عرض فني لفرقة المنصورة للفنون الشعبية وقدمت عدد من الرقصات منها رقصات «البدوي، وإسكندراني، وفلاحي».

واستقبل قصر ثقافة كوم أمبو فرقة النيل للآلات الشعبية، والتي قدمت فقراتها الفنية ومنها «مصر نعيم، وبتناديني تاني ليه»، كما قدمت فرقة توشكى التلقائية عروضها التي تعبر عن الفلكلور النوبي ومنها «الصياد، والأراجيد».

ووسط حضور جماهيري قدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية عدد من التابلوهات الاستعراضية ومنها «الأراجيد، والكرج، والتاتا، والكف» وذلك ببيت ثقافة كلابشة، كما شاركت فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية بمجموعة من الاستعراضات بقصر ثقافة أبوسمبل.

وشهد المسرح الصيفي «فوزي فوزي» عرض فني لفرقة الوادي الجديد وتضمن عدد من الرقصات منها «البادية والبلح والكف»، فيما قدمت فرقة قنا عروض «القلل القناوي، والفرح القناوي»، وبقصر ثقافة توشكي قدمت فرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية رقصات «الحضرة، وسوق النحاس، وغزل فلاحي».

واستقبل قصر ثقافة الراديسية فرقة المنيا للفنون الشعبية وقدمت عدد من الرقصات منها «البنت المنياوية، وسامر التحطيب، والصحجة»، كما قدمت فرقة الشلاتين التلقائية رقصات «الهوسيب، والسيرة، والسيف».

يشار إلى أن 22 أكتوبر من كل عام، يشهد تعامد الشمس على معبد أبو سمبل بأسوان، وهذه ظاهرة فلكية هندسية فريدة من نوعها، تحدث مرتين في العام، كانت قبل نقل المعبد بسبب بناء السد العالي، تحدث في أيام 21 فبراير و21 أكتوبر، وبعد نقله إلى موقعه الحالي عام 1961، أصبحت تحدث يومي 22 فبراير و22 أكتوبر، وهي الظاهرة مرتبطة بفصل الزراعة، ويوم الحصاد عند المصري القديم.