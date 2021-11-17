قصور الثقافة تحتفل بأعياد الطفولة بقرى الدقهلية: محاضرة ومسابقة وأمسية شعرية

التقى أهالي قرية «السعدية»، مع فعاليات متنوعة للمسرح المتنقل، وذلك انطلاقًا من سياسة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم، في الوصول بالمنتج الثقافي لكل مستحقيه في القرى النائية، وضمن مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرى محافظة الدقهلية التابعة لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله.

محاضرة بعنوان «الفرق بين الدماغ والمخ والعقل»

تضمنت الفعاليات، محاضرة بعنوان «الفرق بين الدماغ والمخ والعقل» حاضرها د.ثابت غنام، الذي أشار إلى أنَّ العقل هو كلمة معنوية وليست مادية ويقصد به القدرة على التفكير التي يتميز بها الإنسان عن الحيوانات، أما الدماغ فهو يمثل المحتوى الموجود داخل جمجمة الإنسان وهو مسؤول عن كل العمليات العصبية في الجسم والتحكم بعمل أعضاءه ويشتمل على المخ.

أمسية شعرية للشاعر عصام أبو الدهب

تلى ذلك، أمسية شعرية للشاعر عصام أبو الدهب، الذي قدم باقة من قصائده الوطنية منها «يا صبية، يا جيش بلدي، نيلك في سواعد ولادك»، كما أقيمت ورشة فنية لتعليم الرسم والتلوين لأبناء القرية والقرى المجاورة على هامش الفعاليات.

قصور الثقافة تحتفل بأعياد الطفولة

نظم قصر ثقافة نعمان عاشور بميت غمر، بالتعاون مع مدرسة السادات الابتدائية يوم ثقافي احتفالًا بأعياد الطفولة، تضمن قراءة قصة، بجانب مسابقة ثقافية وفوازير وألعاب ذكاء بين الطلبة وورشة رسم وتلوين.

كما ناقش قصر ثقافة الطفل، كتاب «الاحتباس الحراري» بالتعاون مع مدرسة السيدة خديجة للبنات مع محمود سلامة الهايشة، الذي تحدث عن تلوث الغلاف الجوي عن طريق عادم السيارات وكلما زاد عدد السكان كلما زاد الاحتياج للوقود كلما زاد التلوث ومعاناة بعض الدول.

فيما عقد نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة المنصورة محاضرة بعنوان «أساسيات الحاسب الآلي»، تناولت فيها شرح كيفية التعامل مع التطبيقات الأساسية للحاسب الآلي.