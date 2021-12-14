زوجة تقاضي طليقها لتجبره على رؤية ابنه: جاله اكتئاب بعد انفصالنا

لم تتخيل «منى» أن ابنها هو من سيدفع ثمن انفصالها عن زوجها، وأنه سيصاب بحالة نفسية سيئة تطورت إلى «اكتئاب»، نتيجة رفض طليقها، رؤية نجله، معللا موقفه بمعاقبتها على طلبها للطلاق، لتعيش 6 أشهر في عذاب دائم بعد انفصالها عنه، وعندما فقدت الأمل في إقناعه أن يرى ابنه ليخفف عنه وطأة ما أصابه؛ لجأت لمحكمة الأسرة بالتجمع الخامس، وأقامت دعوى ضده لتجبره على رؤية طفله.

إهانة وضرب منذ الخطوبة

وقالت الزوجة لقاضي محكمة الأسرة، إنها تزوجت منذ 6 سنوات وعاشت أيامًا تعيسة بجوار زوجها الذي اعتاد ضربها وإهانتها منذ فترة الخطوبة، لكنها كانت تتحمله من أجل حبهما، الذي نشأ بينهما منذ الصغر، لكن بعد الزواج تبدل الحال وكان دائم الاعتداء عليها بشكل مبرح محدثًا بها جروحا، وعندما كانت تعترض يطردها، وتذهب لعائلتها التي كانت تعاملها بشكل سيء ويجبرونها على العودة.

الزوج رفض الإنفاق على زوجته

وأضافت الزوجة، أنها بعدما علمت بحملها، قررت أن تصبر على أذى زوجها، وبعد إنجاب طفلها قررت الاكتفاء بطفل واحد وحين كان يطلب الإنجاب مرة أخرى كانت ترفض، وكان يعنفها ويرفض الإنفاق عليها وعلى طفلها، فقررت الخروج للعمل بسبب جحوده، فتشاجر معها وظلت حبيسة المنزل.

الزوجة تلجأ للقضاء

وتابعت الزوجة دعواها بقولها: «بعد فترة طلبت الطلاق ولما رفض هددته بطلاقه في المحكمة وبعد سنتين طلقني، وطردني من البيت أنا وابني، وقال لي إني مستحقش العيشة في بيته، ورفض التوصل لحل في رؤية ابنه، فسبته لما يهدأ، لكنه رفض يشوفه، وقالي ده ابنك أنتي، مش أبني، وحاولت اكتر من مرة اني أقنعه أن ابنه بيمر بحالة نفسية سيئة ودخل في حالة اكتئاب، ورفض الأكل والشرب وبكائه المستمر عليه، لكنه مهتمش».

وأنهت «منى» دعواها بأنها يأست من أن يلين قلب زوجها ويذهب لرؤية طفله، فقررت اللجوء لمحكمة الأسرة وأقامت ضده دعوى قضائية تطالب طليقها برؤية ابنه، ولا زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.