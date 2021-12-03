زوجة في دعوى طلاق للضرر: بخيل ويرفض الإنفاق على طفلته الوحيدة

«بخيل لدرجة أنه مش عايز يصرف على بنتنا»، هكذا بررت زوجة عشرينية سبب إقامة دعوى طلاق أمام قاضي محكمة الأسرة بالبساتين، بعد زواج دام عامين وإنجاب طفلة، بحجة أنه بخيل ولا يود التكفل بمصروفات طفلتة منذ ولادتها، وعندما مرضت الطفلة طلبت منه علاجها فضربها ورفض الذهاب للمستشفى حتى لا يدفع تكلفة العلاج.

والدتها تكفلت بمصروفاتها

وقالت الزوجة أمام قاضي محكمة الأسرة، إنها تحملت ما لا يطيقه بشر، وعندما قررت الانفصال في بداية الزواج علمت بحملها، فتخلت عن الفكرة واعتقدت أن الطفل ربما يصلح حاله، وخلال فترة الحمل عاشت أياماً صعبة بسبب بخله، فكانت والدتها تتكفل باستشارات الطبيب، لأنه كان يرفض الذهاب برفقتها حتى لا يدفع ثمن الكشف.

رفض شراء لبن للطفلة

وأضافت الزوجة، أنه عند اقترب موعد ولادتها طلب منها الذهاب لمنزل عائلتها حتى يهتموا بها، وخلال تلك الفترة لم يرسل لها مليما قرابة شهرين، وعندما عادت بطفلتها كان بخيل للغاية بطريقة لا توصف، حتى أنه لم يشتر لبن الطفلة بحجة أنه غير مفيد، فضلا عن رفضه شراء حفاضات، وعندما علم أشقائها بحالتها بدأوا مساعدتها بالمال، ومن وقتها امتنع عن دفع مليما واحدا ورفض أيضا شراء الطعام.

ضربها ورفض أخذها للمستشفى

وتابعت الزوجة في دعواها قائلة: «طلبت منه التخلي عن البخل على الأقل مع ابنته وأن يهتم بأكلها ورعايتها، لكنه رفض وقال لي إن أخواتي بيصرفوا عليا وده كفاية ومصاريف أكتر من كده أبقي طماعة، وحينما اعترضت ضربني وحاولت الدفاع عن نفسي إلا أنه ضربني بشدة وتسبب في إصابتي ورفض علاجي، فاتصلت بأخوتي وعالجوني بخياطة الجرح».

وأنهت الزوجة حديثها بأنها رفضت العودة لمنزله مرة أخرى، وذهبت لمنزل عائلتها، وقررت اللجوء لمحكمة الأسرة، وأقامت دعوى طلاق للضرر، وما زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة، لم يتم الفصل فيها حتى الآن.