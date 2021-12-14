وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات يصلون جامعة كفر الشيخ للقاء الرئيس

وصل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء الجامعات، قبل قليل، إلى جامعة كفر الشيخ، للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يزور كفر الشيخ بعد قليل.

ومن المقرر أن يزور الرئيس السيسي جامعة كفر الشيخ، فضلا عن تفقد عدد من الكليات والمستشفى الجامعي بالمحافظة، كما سيلتقي طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة.

كفر الشيخ تستعد لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأعلنت مديرية أمن كفر الشيخ ومديريات أمن الإسكندرية والغربية والدقهلية، حالة الطوارئ تزامنا مع زيارة الرئيس السيسي، حيث جرى تكثيف التواجد الأمني بالقرب من مكان الزيارة بجامعة كفر الشيخ، فضلا عن تسيير الحركة المرورية بشكل كبير داخل الشوارع الرئيسية.

السيسي يتفقد كلية الذكاء الاصطناعي

ومن المقرر أن يتفقد الرئيس كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، وهي أول كلية ذكاء في مصر والثانية في الشرق الأوسط، حيث افتتحها الرئيس قبل نحو عام عبر الفيديو كونفرانس، ومن المقرر أن يتفقد مستشفى كفر الشيخ الجامعي، وفقا لمصدر لـ«الوطن»، كما سيلتقي الطلاب ورؤساء الجامعات.

وأعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قبل قليل، عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجامعة كفر لشيخ.