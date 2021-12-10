رئيس جامعة كفر الشيخ: نستهدف تزويد الطلاب بقيم المواطنة والانتماء

نظمت كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ، ندوة دينية بعنوان «السوشيال ميديا بين البناء والهدم»، بالتعاون مع منطقة وعظ كفر الشيخ، ضمن برنامج القوافل الدعوية والإرشاد الديني بالجامعة.

جاء ذلك بمشاركة الشيخ محمد مصطفي رضوان إمام وخطيب بوزارة الأوقاف بكفر الشيخ وبحضور الدكتور أسامة أبو سعدة عميد كلية الحاسبات والمعلومات وأعضاء هيئة التدريس وحضور طلابي، وانتهت بالإجابة عن أسئلة الطلاب المشاركين والحضور.

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بأن تنظيم مثل هذه الندوات يأتي في إطار حرص الجامعة على تعميق قيم الحوار، وتقبل الآخر، والانفتاح على الثقافات المختلفة، تجسيدًا لمنظومة القيم والأخلاق المصرية.

مجابهة الأخطار الفكرية

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ إن الندوات تتم تباعًا بكليات الجامعة، لنشر الفكر الوسطى المعتدل بين شباب الجامعة، ليتمكن الطلاب من مجابهة الأخطار الفكرية والمعرفية المحيطة بهم، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم، وتزويد الطلاب بالثقافة الدينية السمحة وتعاليم التسامح والمحبة بين الأديان.

إرساء قيم المواطنة

وأكد «دسوقي»، أن إدارة الجامعة تحرص على إرساء قيم المواطنة وحب الوطن والانتماء إليه من خلال تنظيم المحاضرات والندوات، لتثقيف الشباب، وتدريبهم على كيفية الحوار وقبول الآخر، وتعزيز الهوية الوطنية، في إطار حملة التوعية التي أطلقتها الجامعة، وتتضمن عقد سلسلة ندوات حوارية وورش عمل مع الطلاب.