تفاصيل منح المرأة العاملة بالقطاع الخاص 75% من راتبها بعد الولادة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه يتم منح المرأة العاملة في القطاع الخاص 75% من الراتب الأخير لمدة 90 يوما بعد الولادة، مشيرة في بيان لها، إلى أنها تغطى من قبل صندوق التأمينات الاجتماعية.

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات، على موقعها الرسمي، أن المؤمن عليها ​تستحق في حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر، يعادل 75% من أجر الاشتراك، تلتزم به الجهة المختصة بصرفه، وذلك عن مدة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون «الطفل، أو العمل»، بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن 10 أشهر، ويصرف هذا التعويض لعدد 3 مرات طوال فترات التأمين عليها.

إجراءات صرف تعويض الأجر بالقطاع الخاص عن إجازة الوضع

- يحرر طلب صرف تعويض الأجر عن إجازة الوضع الذي تقدمه المؤمن عليها والمعتمد من صاحب العمل من أصل وصورتين، مرفقا به مستند ميلاد الطفل.

– قرار إجازة معتمد إداريا من جهة العمل دون الرجوع للجان الطبية العامة.

- يسلم الطلب السابق ومرفقاته إلى مكتب الهيئة المختص.

- ​يصرف المكتب المختص تعويضا يعادل 75% من أجر الاشتراك كتعويض أجر​.

إصابة العمل

في سياق آخر، أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه في إصابة المؤمن عليه نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه، يلتزم صاحب العمل بإخطار الهيئة عن كل إصابة تقع بين عماله، فور وقوعها، وفي حال إمتناعة يجوز للمؤمن عليه أو من ينيبه أو المستحقين عنه إخطار الهيئة، لافتة إلى أن الإصابة قد تكون ناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل، أو نتيجة حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه إلى العمل أو عودته منه.

وتشمل إصابة العمل العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين، والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي.