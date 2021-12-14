«تعليم المنيا» تتابع تطبيق التكنولوجيا في مدرسة المتفوقين

تفقد المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، والدكتورة رانده شاهين، رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM بالمنيا الجديدة، ضمن زيارتها لمدارس المحافظة، بناء على توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتفقد «الرشيدي» ورانده شاهين، سير العملية التعليمية، وكذلك جميع مرافق المدرسة من قاعات دراسية ومعامل، ومدى تفعيل التكنولوجيا في مجالات العلوم المختلفة واستمعت للطلاب ومقترحاتهم واحتياجاتهم.

تذليل العقبات أمام الطلاب

ووجهت رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، بضرورة تذليل أي صعاب أوعقبات وتوفير كل ما يلزم الطلاب كى يستمروا في تميزهم وتفوقهم، ويكونوا جيل مبدع متميز يطوع التكنولوجيا والعلم، لزيادة المعرفة والقدرة على البناء وفقا لمتطلبات العصر العلمية والرقمية والتكنولوجية، وخطة «التربية والتعليم»، ورؤية مصر 2030.

واستقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الدكتورة راندة شاهين، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لمتابعة أنشطة مشروع «قرية متعلمة»، الجاري تنفيذه في 481 مدرسة تعليم مجتمعي، تستهدف ما يزيد عن 11 ألف تلميذ، موزعين على 349 قرية في 9 مراكز بالمحافظة.

اهتمام الدولة المصرية بالعملية التعليمية

وأكد المحافظ، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولى العملية التعليمية، اهتماما كبيرا بشكل عام، وفي المحافظة بشكل خاص، من خلال ما تقدمه من مشروعات تنفذ فعليا على أرض المنيا، بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأشار «القاضي» إلى أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية، تسعى جاهدة لتفعيل المشاركة المجتمعية، بالإضافة الى فتح العديد من الفصول بالمدارس، لدعم التعليم المجتمعي بالقرى الأكثر احتياجا، للوصول إلى مجتمع خالٍ من الأمية.