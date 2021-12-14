حمو بيكا يكشف عن حقيقة تعيينه مُهندسين ومحاسبين في شركته

أبدى مؤدي المهرجانات حمو بيكا، دهشته من الأخبار التي أثيرت خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن تعيينه مهندسين ومحاسبين، في شركته الخاصة بصناعة المهرجانات، مؤكدًا على أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

الكلام ده برضه مخرجش من لساني نهائي

وكتب حمو بيكا، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «مفيش طبعاً الكلام ده، أنا مؤدي مهرجانات.. إيه دخل المهندسين والمحاسبين بشغلي؟ والكلام ده برضه مخرجش من لساني نهائي واللي كاتب كده شخص عديم الضمير ولازم فعلياً يتحاسب على اللي عامله».

معايا مهدس ديكور لعمل تشطيبات المطعم

وأوضح حمو بيكا أنّ «فريقي مكون من موزعين وشعراء وفريق السوشيال ميديا وجرافيك ومونتير، وعمال نظافة وبوفيه فقط، أما بالنسبة للمطاعم فعندي عمال كتير الحمد لله»، متابعًا «حاليًا بجهز لمطعمي الجديد وبالفعل فيه مهندس ديكور لعمل تشطيبات المطعم ومش شغال عندي أو معايا ده راجل بيأدي شغله فقط.. وطبعاً كل المهندسين والمحاسبين على دماغي من فوق وليهم كل الاحترام والتقدير».

واستنكر حمو بيكا، ما نُشر بشأن اعتزامه مخالفة قرارات نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، وإحياء حفلات داخل مصر دون أي اعتبارات لوقفه، قائلًا: «أنا قلت دي موجة وبإذن الله هتعدي وهنرجع نغني في مصر تاني مقولتش أنا بتحدى القرار والأستاذ هاني شاكر.. لأني خامس مرة اتوقف وعمري ما خالفت قوانين النقابة نهائي ومن كلامهم جميعاً وعلى رأسهم النقيب هاني شاكر».

وناشد حمو بيكا، المواقع الإخبارية بضرورة تحري الدقة في تناول الأخبار، قائلًا إنّ: «دي أمانة والمفروض حضرتك كصحفي أو صحفية تأدوها على أكمل وجه.. ومن هنا بقولكم أنا عمري ما هتحدى قرار نقابة أو هخالف أي قانون للنقابة وأنا محترم كل قرار للنقابة».