حمو بيكا يحضر لأغنية راب بالتعاون مع عدوية شعبان عبدالرحيم

يعمل حمو بيكا، وعدوية شعبان عبد الرحيم، خلال الفترة الحالية، على تسجيل أغنية جديدة تكون مفاجأة للجمهور، وذلك لأنها تنتمي إلى نوعية الراب؛ لتكون المرة الأولى التي يخوضان فيها هذه التجربة.

حمو بيكا وعدوية شعبان عبد الرحيم في أغنية راب

وقال عدوية شعبان عبد الرحيم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنه خلال هذه الفترة يحضر لأغنية جديدة بالتعاون مع حمو بيكا، وتكون أقرب إلى عالم الراب.

وكشف عدوية، أنهما بدأ العمل عليها بالفعل داخل الأستوديو، ويتمنى أن تنال إعجاب الجمهور بمجرد طرحها؛ لأنها مميزة ومختلفة تماما عن كل ما قدماه قبل ذلك.

يذكر أن حمو بيكا، طرح مؤخرا، فيديو عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك»، أعلن خلاله عن أغنية جديدة يحضر لها بعنوان «دايما حاسدينا»، وكشف أنه من المقرر طرحها غدا الثلاثاء .

أغنية جديدة لحمو بيكا

وقال «بيكا»، في الفيديو الذي نشره: «اخواتي اللي بحبهم انتظروا مهرجان دايما حاسدينا، انتظروا أقوى تراك في الدنيا من أخوكم وانتظروا الشغل اللي جاي مستني ردكم في الكومنتات، بحبكم يا أحسن اخوات في الدنيا، وعايزين تسمعوا جزء منه ولا تستنوا لحد بكرا لا أنا ممكن أسمعكم حتة صغيرة دلوقتي منه».

وبشار إلى أن حمو بيكا، أحيا حفلين غنائيين مؤخرا، ضمن فعاليات موسم الرياض وسط حضور جماهيري كبير.