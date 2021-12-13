الموسيقيين عن عودة حمو بيكا: «مش هيحصل وبيكا أقل من إننا نرد عليه»

علق علاء عامر، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية على التصريحات الأخيرة لمؤدي المهرجانات حمو بيكا، التي تحدى فيها قرار النقابة والفنان هاني شاكر بوقفه عن الغناء وإقامة الحفلات في مصر، وذلك خلال بث مباشر نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

علاء عامر يرد على تصريحات حمو بيكا

وقال علاء عامر في تصريح خاص لـ«الوطن» تعليقًا على جملة حمو بيكا «هغني في بلدي»: «مش هيحصل، والموضوع أصغر من كدا بكتير، وحمو بيكا أقل من إننا نرد على كلامه أو تصريحاته، نحن مشغولين ف نقابة المهن الموسيقية بمحاولة انتقاء الأغاني والارتقاء بالذوق العام، ووضع القوانين ومناقشتها مع أعضاء مجلس النواب».

بيكا يعود للغناء مرة أخرى في تلك الحالة

وعن إمكانية عودة حمو بيكا للغناء مرة أخرى، أوضح «عامر» أنه بإمكانه العودة إلى الغناء في مصر، عندما يتقدم بأوراقه السنة المقبلة إلى اختبارات نقابة المهن واجتيازاها فضلا عن اجتياز الحد الأدنى من القواعد الصوتية، وقتها سيكون من حقه أن يكون عضوا في النقابة وأن يعود للغناء.

وكان حمو بيكا تحدى الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين بعد قراره وقفه عن الغناء لحين تقنين أوضاعه بالنقابة، وقال خلال بث مباشر عبر «فيسبوك»: «أنا هغني في مصر، دي بلدنا، وتحية لمصر أم الدنيا».

حمو بيكا يسخر من تصريحات هاني شاكر

وسخر بيكا من تصريحات هاني شاكر: «هو أنا جاي من أوروبا ولا باكستان؟، ده أنا مصري وهويتي مصرية، حياتي كلها هنا، أنا عشت هنا، ولما بسافر برة، بروح أقعد 10 أيام بحس إني غريب وإني مش هنا، الناس بتستقبلنا وتعمل معانا أحلى واجب».

وأضاف: «بنطلع برة مصر بنتكرم، وأخدت جائزة أحسن مطرب مهرجانات لعام 2021، واتكرمت في السعودية، واتكرمت في دبي، أنا هغني في مصر، دي موجة وبتعدي ومش هتطول، ودي مش أول مرة، دي 6 موجة ليا وبتعدي عشان أنا معايا ربنا».