كيفية التصويت لجائزة جلوب سوكر 2021: لدعم الأهلي ومحمد صلاح

ازدادت عمليات البحث خلال الأيام الماضية حول كيفية التصويت لجائزة جلوب سوكر، وهي جائزة إماراتية يحصل عليها الفائزون في مجال كرة القدم لـ14 فئة، حيث تضم اللاعبين واللاعبات، ومدربي للأندية، بالإضافة إلى وكلاء الأعمال ورؤساء الأندية، في حفل يقام بدبي خلال شهر ديسمبر من كل عام.

كيفية التصويت لجائزة جلوب سوكر

وأوضحت اللجنة المنظمة كيفية التصويت لجائزة جلوب سوكر، وذلك من خلال رابط الجائزة، إذ يتيح الموقع الرسمي لجوائز «جلوب سوكر» الفرصة للجماهير للتصويت لمرشحها المفضل بكافة الفئات، والتي من بينها أفضل لاعب في العالم، ولا يشترط الموقع التسجيل به للتصويت، لكنه يتضمن خيارًا يمنح أي شخص فرصة إعطاء صوته مجددًا حال تسجيل بياناته عبر الموقع الرسمي.

التصويت لجائزة أفضل لاعب

ويتنافس محمد صلاح، نجم المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي، على جائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، والأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، هذا بجانب الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني.

ويتصدر محمد صلاح، حتى الآن التصويت على الجائزة بنسبة 36% من الأصوات مقابل 26.4% لصالح كريستيانو رونالدو، ويأتي ليونيل ميسي في المركز الثالث بنتيجة 16.3% من الأصوات، وحصل كيليان مبابي 9.3%، وكريم بنزيما 5.3% من الأصوات، وروبرت ليفاندوفسكي في المركز السادس والأخير بنتيجة 6.7%.

التصويت لجائزة أفضل نادي

ويتواجد النادي الأهلي ضمن الأندية المرشحة لنيل جائزة أفضل نادي خلال عام 2021، بجانب تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين والهلال السعودي وأتلتيكو مدريد الإسباني وفلامينجو البرازيلي.

ويتصدر فلامينجو حتى الآن النتيجة بفارق طفيف عن الأهلي أقرب منافسيه حيث حصد 40.1% مقابل 36.4% لصالح النادي الأهلي، فيما حصد الهلال السعودي حتى الآن 17.5% من الأصوات مقابل 4.5% لصالح تشيلسي وحصد مانشستر سيتي 1% من أصوات الجماهير، فيما جاء أتلتيكو مدريد في المركز السادس بتصويت 0.5% من الجماهير له.