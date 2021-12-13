الأهلي: «رحيل مجاهد عن الجبلاية لا يعني عدم تنفيذ تصريحاته»

قال الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن النادي أصدر بيانا وجه الشكر فيه لأحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة بأن الفريق سيلعب بكامل صفوفه في بطولة كأس العالم للأندية، وهو ما تمّ إبلاغه للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لكي يبدأ الاستعداد.

الأهلي يمثل مصر وأفريقيا

وأضاف شلبي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»: «نمثل الدولة المصرية ثم القارة الأفريقية في كأس العالم للأندية، وأرسلنا خطابات للاتحاد الدولي لكرة القدم والأفريقي والمصري، وكان هناك اجتماع تنسيقي اقترحه النادي الأهلي وتم تشكيل لجنة من خالد مرتجي وحسام غالي وسيد عبد الحفيظ وحضروا الاجتماع مع الاتحادات الثلاثة وجاءت الردود إيجابية من الاتحاد المصري».

قرارات مجاهد لن تتغير برحيله

وشدد على أن الاتحاد المصري يمثل دولة عريقة وبالتالي فإن قرارات أحمد مجاهد لن تتغير بمغادرته الجبلاية بعد إجراء الانتخابات: «مش متعلقين بشماعة، لكننا متعلقين بالاتحاد المصري».

اجتماع رباعي

وتابع: «خلال الاجتماع، استمع فيفا إلى وجهة نظر النادي الأهلي ووجهة الاتحاد الأفريقي، لكن لم يحدث أي جديد، ووجهنا الشكر لرئيس الاتحاد المصري بعد تصريحاته الإيجابية، وهو يمتلك من الخبرات والكفاءات لإصدار مثل هذه التصريحات، وبالتالي فإن تصريحه رسمي ولا يعتبر أن ما أدلى به كلام ودي أو حديث عابر».

نفس الأزمة تكررت مع بيراميدز

وواصل: «الأزمة هي كيف يمثل الأهلي الدولة المصرية في البطولة بكامل لاعبيه، وتفضّل الاتحاد المصري مشكورا بأن صرح رئيسه بأن النادي بكامل لاعبيه ونحن وجهنا الشكر له تقديرا له على هذه اللمسة الإيجابية، والاتحاد المصري كرر نفس الأمر مع المصري وبيراميدز وترك لهما اللاعبين الأساسيين في الكونفدرالية دون أن ينضموا لمنتخب مصر في كأس العرب».

تصريحات مجاهد

كان أحمد مجاهد قد أعلن على الهواء أن النادي الأهلي سيشارك بكامل نجومه في كأس العالم للأندية، كما أن منتخب مصر سيشارك بكل نجوم القلعة الحمراء في كأس أمم أفريقيا المقبلة، رغم تعارض مواعيد البطولتين، ورغم أن مجاهد سيرحل عن منصبه أواخر الشهر الجاري قبل انطلاق البطولتين في يناير وفبراير.