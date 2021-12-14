بعد إعلان «البيئة» عن 2000 درجة هوائية للشباب.. تعرف على التفاصيل

وقعت وزارة البيئة وشركة سانوفي مصر المتخصصة في مجال صناعة الأدوية، مذكرة تفاهم، يتم بموجبها منح عدد 2000 دراجة هوائية للشباب، من خلال مسابقة تعلنها وزارة البيئة عبر موقعها الإليكتروني، على شبكة الإنترنت، وفيما يلي أبرز المعلومات الخاصة حول هذه المسابقة، والهدف منها وكيفية الحصول على تلك الدراجات، سوف نستعرضها خلال النقاط التالية.

معلومات وخطوات الاستفادة من الدراجات الهوائية

1) توقيع البرتوكول ومذكرة التفاهم جاء بهدف المساهمة في برامج التوعية والمشاركة في المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر»، وهي مسابقة تهتم بنشر التوعية البيئية.

2) اختيارالدراجات لأنها تعد رسالة من الشباب المصرى للعالم كوسيلة للنقل المستدام وتساعد على تقليل الانبعاثات، وخاصة في ظل استضافة مصر لقمة المناخ cop 27 في شرم الشيخ.

3) تتضمن مذكرة التفاهم إطلاق وزارة البيئة مسابقة للجمهور بكافة محافظات الجمهورية على الموقع الإلكترونى للوزارة ضمن المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر».

4) المسابقة تضم أسئلة متعلقة بحماية البيئة وتنميتها، والأمراض المترتبة على تلوث الهواء وخاصة أمراض الحساسية.

5) يقدم المتسابق الإجابة على الموقع الالكترونى للوزارة، ويمكن الوصول إلى الموقع الإليكتروني للوزارة من خلال هذا الرابط.

6) بمجرد الإعلان عن موعد طرح المسابقة يتم الدخول على الموقع الإليكتروني وتقديم الإجابات على الأسئلة التي يتم تقييمها من قبل الوزارة .

6) الإعلان عن الفائزين يتم من خلال وزارة البيئة.

7) الجوائز سوف تكون عبارة عن 2000 دراجة مقدمة من شركة سانوفي الطبية.

8) المسابقة سوف تتم على 3 فترات زمنية لمدة عام كامل.

9) سيتم توزيع الألفي درجة كالتالي 500 فائز فى المرحلة الأولى، و500 فائز فى المرحلة الثانية، ثم 1000 فائز فى نوفمبر 2022 خلال انعقاد مؤتمر COP 27 بشرم الشيخ.

وخلال الجلسة الختامية النسخة السادسة والعشرون لقمة المناخ cop26، والمنعقدة في جلاسكو، تم اختيار جمهورية مصر العربية، لاستضافة النسخة الـ 27 لقمة المناخ في نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ، وتستعد الدولة المصرية لاستضافة هذا المؤتمر، من خلال تشكيل لجنة وزارية مكونة من عدة وزارات للاستعداد للمؤتمر الدولي.