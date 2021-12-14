حقيقة انسحاب محامية فاتن موسى من قضية مصطفى فهمي

أثيرت العديد من الشائعات خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن انسحاب إيناس فوزي، محامية الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، وذلك بعد الظهور الإعلامي الأخير للفنان مصطفى فهمي، وتبرير موقفه من الطلاق.

محامية فاتن موسى: موكلتي لها العديد من الحقوق

ونفت المحامية إيناس فوزي، ما أثير بشأن انسحابها من القضية، مؤكدة لـ«الوطن»، على أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، لاسيما وأنه لم تُفكر في هذا القرار إطلاقًا.

وترى محامية فاتن موسى، أنّ تصريحات مصطفى فهمي التليفزيونية، متناقضة، وليست حقيقية، وأن موكلتها فاتن موسى لها العديد من الحقوق، ستحصل عليها بالقانون.

حقيقة اقتحام فاتن موسى شقة مصطفى فهمي

وكانت إيناس فوزي، محامية فاتن موسى، طليقة الفنان مصطفى فهمي، تفاصيل اتهام موكلتها باقتحام شقة الفنان مصطفى فهمي، فذكرت أن النيابة عاينت الشقة، «النيابة قالت مفيش أي كسر في الباب ولا أي حاجة، بس دخلنا لم نجد ولا حاجة من حاجتها الشخصية نهائي في الشقة، إنما كان فيه منقولات خاصة بيها زي الحلل والمطبخ والمعلقة دي كانت موجودة».

وأوضحت إيناس فوزي، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنها لم تجد أي ذهب أو مصوغاتها وجميع أدواتها الشخصية، كما أنها لم تجد أي شنط داخل الشقة تخص موكلتها، لذلك اتصلت بالنجدة على الفور، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية لها منذ قليل.

وأضافت «فوزي»، أن النجدة جاءت على الفور، «المحامي بتاع مصطفى فهمي قالنا هتتهمونا بالسرقة هنتهمكم بالسرقة إحنا كمان، قولناله إحنا لسة داخلين قدام عينك، سرقة إيه ولا أنت مظبط مواضيع معينة عشان تعملهالنا كسرقة، ده أنت اللي واخد كل حاجة، يشاء الرحمن أن مصطفى فهمي يروح النيابة يقولهم إن حاجتها موجودة في 18 شنطة ومعاه، عبارة عن إيه الـ 18 شنطة دي، الله أعلم، حاطط الحاجة في أكياس سودة، مينفعش أصلا فنان عظيم زي مصطفى فهمي يحط شنط طليقته بهذه الطريقة، ده لو مساعد بتاعي في المكتب أو اللي بيساعدني في البيت أو ضيف مقدرش أحط حاجته في شنط سودة».