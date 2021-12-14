الصحة العالمية: توقعات بزيادة وفيات أوميكرون بعد تسجيل أول وفاة في بريطانيا

توقعت منظمة الصحة العالمية زيادة عدد حالات الإصابة والوفيات بمتحور كورونا الجديد «أوميكرون»، وذلك بعد إعلان بريطانيا تسجيل أول حالة وفاة بالمتحورالجديد أمس.

وأوضحت المنظمة وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك، «مع زيادة حالات المتحور الذي يثير القلق في جميع أنحاء العالم، نتوقع زيادة أيضا في حالات دخول المستشفيات وحتى الوفيات».

الصحة العالمية: من الصعب تقديم معلومات دقيقة عن وفيات كورونا

وأضافت الصحة العالمية أنه لا تزال العديد من البلدان تفتقر إلى القدرة على تحليل عينات من جميع الإصابات أو الوفيات، لذلك قد يكون من الصعب تقديم معلومات دقيقة عن الوفيات الناجمة عن المتحور.

وسجلت بريطانيا أول حالة وفاة بمتحور كورونا الجديد «أوميكرون»، وأعلن رئيس الوزراء البريطاني وفاة أول مصاب بمتحور كورونا في البلاد أمس.

كما أعلنت الصين تسجيل أول أول حالة إصابة بفيروس كورونا المتحور «أوميكرون» في البلاد أمس.

ووفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، والتي أعلنتها أمس، سجلت 63 دولة في العالم حالات إصابة بمتحور كورونا الجديد «أوميكرون» أمس.

لقاح جديد أكثر فعالية ضد متحورات كورونا الجديدة

في سياق متصل، يعكف باحثون بريطانيون، على تجريب لقاح جديد ضد فيروس كورونا لا يستخدم الإبر، في مسعى لجعل التطعيم أكثر فعالية ضد المتحورات الجديدة التي تظهر بين الحين والآخر، والتي تهدد بإعادة الحرب ضد الوباء إلى المربع الأول.

ويعمل اللقاح الجديد المحتمل إلى جعل عملية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد أقل إيلاما أيضا، حتى وإن كان الوخز الناجم عن الإبرة، خلال الوقت الحالي، خفيفا للغاية.

ووفقا لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية، فإن علماء من جامعة «ساوثامبتون» البريطانية يجربون لقاحا يجري منحه بشكل هوائي، عن طريق الجلد، ثم تصل الجرعة بدقة إلى الجسم والمناطق المستهدفة.

ويشير الفريق العلمي، إلى إن اللقاح المحتمل سيمنح مناعة واسعة ضد فيروس كورونا، كما أنه سيساعد أيضا ضد المتحورات الجديدة في المستقبل وفيروسات محتملة من عائلة كورونا.