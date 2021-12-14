دراسة حديثة.. بلازما متعافي كورونا تساعد في علاج مصابي الفيروس

مع زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا عالميا، تزامنا مع انتشار متحور جديد من الفيروس، كشفت دراسة طبية حديثة أهمية بلازما الدم الخاصة بالمتعافين من كورونا في علاج من تظهر عليهم أعراض خطيرة.

ووفق الدراسة، فإن إعطاء المصابين بكورونا ممن يعانون أعراضا شديدة، بلازما الدم التي جرى جمعها من أشخاص تعافوا من المرض، يساعد في علاج المصابين بالوباء بحسب ما نقلته قناة «سكاى نيوز عربية»، عن مجلة JAMA Internal Medicine.

ونوه الباحثون، إلى ضرورة إعطاء المصابين الذين يعانون من أعراض قوية، جراء الإصابة بفيروس كورونا، بلازما الدم في وقت مبكر من مسار المرض، أي قبل أن يصلوا لمرحلة احتياج الأكسجين في المستشفى، مشددين على أن البلازما التي تجمع وتستخدم في علاج المصابين بكورونا يجب أن تحتوي على مستويات عالية من الأجسام المضادة.

بلازما الدم تساعد في علاج مصابي كورونا

وشملت الدراسة 463 مصابا بكورونا، وتوصل خلالها الباحثون إلى أن 70 % من الذين عولجوا بالبلازما، تحسنوا بشكل جيد، وأشار الباحثون من كلية آينشتاين للطب ومركز مونتيفيوري الطبي في مدينة نيويورك، إلى أن العلاج ببلازما الدم يعطي نتائج أفضل لدى المرضى الذين لم يعالجوا بدواء «ريمديسفير»، أو «الكورتيكوستيرويدات».

إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى أكثر من 270.8 مليون حالة

وارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم إلى 270 مليونا و822 ألف و728 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم 5 ملايين و312 ألفاً و913 وفاة وفقا لأحدث إحصائيات جامعة جونز هوبكنز.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 50.1 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.7 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.1 مليون حالة.

أمريكا تسجل أكبر عدد وفيات بكورونا عالميا

كما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 798 ألفا و710 وفيات، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ616 ألفا و457 حالة وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 475 ألفاً و888 حالة وفاة.