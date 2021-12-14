الصين تسجل أول إصابة بـ«أوميكرون» في شمال البلاد

أعلنت السلطات الصحية في الصين، أمس الاثنين، تسجيل أول إصابة بـ سلالة «أوميكرون» من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وقالت صحيفة «تيانجين ديلي» التابعة للحكومة، إن السلطات اكتشفت إصابة بـ المتحور في مدينة تيانجين الواقعة شمالي البلاد.

وأكدت الصحيفة الصينية، أن المصاب دخل البلاد من بلد آخر لم تكشف عن اسمه، مشيرة إلى أن المريض لم تظهر عليه أي أعراض «كورونا»، قبل تأكيد الاختبارات المعملية إصابته بـ«أوميكرون»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

مئات الآلاف في مقاطعة تشجيانج الصينية الصناعية يخضعون لـ الحجر الصحي

وفي سياق متصل، يخضع مئات الآلاف في مقاطعة تشجيانج الصينية الصناعية لـ الحجر الصحي، حيث علقت الدولة عمليات تجارية وألغت رحلات جوية وأحداثا أخرى.

وفي كوريا الجنوبية، سجلت السلطات الصحية، 5 حالات إصابة جديدة بـ«أوميكرون» من «كورونا» ليرتفع إجمالي حالات الإصابة بأوميكرون إلى 119 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، اليوم الثلاثاء، 94 حالة وفاة جديدة بـ«كورونا» ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4387 حالة، فيما سجلت البلاد، سجلت البلاد 5567 إصابة بـ الفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

إجمالي إصابات «كورونا» في الولايات المتحدة تتجاوز 50 مليون حالة

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات جامعة «جونز هوبكينز» الأمريكية أن إجمالي الإصابات بـ«كورونا» تجاوزت 50 مليون حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى نحو 800 ألف حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشارت معطيات «المراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض»، إلى أن معدلات الإصابات وصلت إلى 120 ألف إصابة يوميا، فيما قالت صحيفة «نيويورك تايمز» في إحصائيات، إن نحو 1200 شخص يموتون جراء «كورونا» في الولايات المتحدة يوميا، و65 ألفا ينقلون إلى المستشفيات.