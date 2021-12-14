سلطنة عمان تعلن عن حالتي إصابة بـ «أوميكرون»: مواطنان قدما من السفر

أعلنت وزارة الصحة العمانية، أمس الاثنين، تسجيل أول حالتي إصابة بـ سلالة «أوميكرون» من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، لتكون خامس دولة خليجية تعلن وجود إصابة بـ الطفرة على أراضيها.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين، والكويت، أعلنت في وقت سابق، وجود إصابات بـ«أوميكرون» في البلاد.

وقالت الصحة العمانية، إنه تم تسجيل الحالتين وهما لـ مواطنين قدما من السفر، مشيرة إلى أن حالتهما مستقرة وتخضعان للتقصي الوبائي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.

وكانت منظمة «الصحة العالمية»، أعلنت في وقت سابق، أنه من المرجح أن ينتشر «أوميكرون» أكثر من نظيره «دلتا» الهندي، وأن يتسبب في أعراض أقل حدة، ما يجعل اللقاحات أقل فعالية أمامه، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

ووصلت طائرة «إيل-76» لوزارة الطوارئ الروسية إلى مدينة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا، على متنها خبراء روس ومختبر متنقل لمحاربة «كورونا» على خلفية تفشي «أوميكرون».

من جانبها، سجلت السلطات الصحية في موريتانيا، أمس الاثنين، 52 إصابة بـ«كورونا»، وحالة وفاة، فيما سجلت البلاد، 52 حالة شفاء من الفيروس.

ارتفاع إجمالي إصابات موريتانيا إلى 39834 حالة

وقالت وزارة الصحة الموريتانية، في نشرة يومية، إن إجمالي الإصابات بـ الفيروس، ارتفع إلى 39834 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالي لـ الوفيات إلى 850 حالة.

وأشارت الصحة الموريتانية، إلى ارتفاع الحصيلة الإجمالية لـ حالات الشفاء من الفيروس إلى 38434 حالة شفاء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الموريتانية.

وفي سوريا، أعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين، تسجيل 78 إصابة بـ«كورونا» و4 حالات وفاة، فيما سجلت الوزارة 100 حالة شفاء.

ارتفاع إجمالي إصابات سوريا إلى 49350 حالة

وقالت الوزارة السورية، في بيان، إن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفعت إلى 49350 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 2818 حالة وفاة، بينما بلغت الحصيلة الإجمالية لـ حالات الشفاء من «كورونا» إلى 30573 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية «سانا».

وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت في وقت سابق، أنها لن تسمح بدخول المراجعين وزوار نزلاء السجون ممن لم يتلقوا لقاح كورونا إلى الوحدات الشرطية اعتبارا من 1 يناير المقبل وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي المغرب، أعلنت اللجنة الوزارية لتتبع «كورونا» عن سماح السلطات، بصفة استثنائية، بالرحلات الجوية للركاب نحو البلاد، انطلاقا من الإمارات والبرتغال وتركيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وسيبدأ استقبال الرحلات اعتبارا من 15 ديسمبر الجاري، فيما أشارت اللجنة المغربية، إلى أن القرار جاء بهدف تمكين المغاربة المقيمين بالمغرب من العودة إلى البلاد، بعد أن ظلوا عالقين على إثر توقف الرحلات الجوية.