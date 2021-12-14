عمليات بحث يومية عن كيفية تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2022 من قبل الطلاب وأولياء الأمور قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك بعد التشديد من قِبل وزارة التربية والتعليم على الطلاب بضرورة اتباع التعليمات الخاصة بتسجيل الاستمارة، وكتابة جميع البيانات بطريقة صحيحة وواضحة، وذلك في إطار الاستعداد لامتحانات منتصف العام الدراسي.

كيفية تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2022

وأشارت الوزارة إلى أنّه كي تتمكن من تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2021 وطباعتها؛ ينبغي أن يكون لديك البريد الإلكتروني المدرسي الخاص بك، وإذا لم يكن لديك بريدك الإلكتروني، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكترونى المدرسي.

- ويمكنك إنشاء البريد الإلكتروني من خلال الضغط على «حساب الطالب»، وإدخال الرقم القومي «وفي حالة الطالب أقل من 16 عامًا يتم استخدام رقم شهادة الميلاد المميكنة»، وإدخال كود الطالب، ثم الضغط على «أنا لست برنامج روبوت»، ثم الضغط على «التحقق من البيانات».

- يتم تسجيل رقم الموبايل والبريد الإلكتروني البديل yahoo أو Gmail، وبعد ذلك تظهر شاشة بها الـEmail الموحد وكلمة السر الخاصة بالطالب.

وتتمثل الخطوة في الأول في تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم، ثم الضغط على تسجيل الدخول، وإدخال البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

- بعد ذلك يتم إدخال البريد الإلكتروني.

- تظهر أمام الطالب الاستمارة الخاصة به، قم باستكمال ما بها من بيانات مثل العنوان والتليفون ورفع صورة شخصية للطالب واضحة مقاس 4×6 تظهر كامل الوجه، ويفضل أن تكون بخلفية بيضاء، علمًا بأنّ الصورة المرفقة ستكون على جميع الشهادات والوثائق الرسمية.

وأشارت الوزارة إلى أنّه في حال وجود بيانات خاطئة يمكنك التوجه لمسئول المعلومات بمدرستك لتعديل بياناتك وذلك قبل اعتماد الاستمارة.

- ويمكنك حفظ البيانات في أي وقت، ولكي تتمكن من طباعة الاستمارة ينبغي أن تضغط على «اعتماد»، وبعد الاعتماد لن يمكنك تعديل البيانات مرة أخرى، ولكن يمكنك طباعة الاستمارة في أي وقت.