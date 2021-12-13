معرفة كود الطالب بالرقم القومي 2022 لطلاب الشهادة الإعدادية

يبحث الكثيرين من أولياء الأمور وخاصة طلاب الشهادة الإعدادية عن طريقة معرفة كود الطالب بالرقم القومي 2022، والذي يعتبر شرط أساسي لإنشاء حساب بريد إلكتروني على موقع الحساب المدرسي الموحد، وحتى يتمكن الطالب من تسجيل استمارة الإعدادية، تمهيدًا لاختبارات الترم الأول.

وفي هذا الصدد، يرصد موقع «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، خطوات معرفة كود الطالب بالرقم القومي 2022، وذلك حتى يتمكن الطلاب من تسجيل استمارة الاعدادية وفق البيانات المعلنة من وزارة التربية والتعليم المصرية، في السطور التالية.

معرفة كود الطالب بالرقم القومي 2022

يوجد طريقتين لمعرفة كود الطالب، الأولي وهي التي يتم استلامها من خلال المدرسة، أما الطريقة الثانية فهي باستخدام الرقم القومي للطالب عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك من خلال اتباع الآتي..

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم، مع العلم أن بسبب الضغط على الموقع قد تواجه صعوبة في تحميله، ويمكن أن تحاول في وقت لاحق.

- اختيار خدمة الاستعلام عن كود الطالب.

- سيطلب منك إدخال الرقم القومي للطالب، قم بكتابته في المكان المحدد.

- اضغط بعد ذلك على استعلام حتى الحصول على الكود.

خطوات تسجيل استمارة الإعدادية

بعد الحصول على كود الطالب، يتم الدخول على موقع الحساب المدرسي الموحد، واتباع الخطوات الآتية:

- إدخال الرقم القومي للطالب، ويتواجد في شهادة الميلاد المميكنة.

كود الطالب.

والضغط على «أنا لست برنامج روبوت»

يتم تسجيل رقم الموبايل والبريد الإلكتروني البديل.

سوف تظهر بعد ذلك الإيميل الموحد للطالب وكلمة السر الخاصة به.

- يعود الطالب إلى الموقع الرئيسي مرة أخرى، ويسجل الدخول.

- ثم كلمة المرور.

- سوف تظهر استمارة الشهادة الإعدادية الخاصة بالطالب يجب استكمال ما بها من بيانات مثل العنوان، والتليفون، وتحميل الصورة الشخصية للطالب.

بعد الانتهاء من استكمال البيانات ويجب التأكد من أنها صحيحة، يجب الضغط على أيقونة حفظ الاستمارة وطباعتها، تمهيدًا لتقديمها في المديرية.

وبحسب بيان وزارة التربية والتعليم فإن الطلاب سيكون متاحا أمامهم تسجيل الاستمارة بداية من الأحد الموافق 12 ديسمبر وحتى الاثنين الموافق 20 من نفس الشهر الجاري.