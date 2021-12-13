يتابع الكثير من أولياء أمور طلاب الثالث الإعدادي كل ما يخص استمارة الشهادة الإعدادية، التي تعتبر شرطا أساسيا، ودونها يحرم الطالب من دخول امتحان الترم الأول، لذلك زادت عمليات البحث عبر المحرك العالمي جوجل عن «خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية»، والمفتوحة أمام الطلاب وذويهم لمدة أسبوع.

وفي إطار سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها موقع جريدة «الوطن» للقراء والمتابعين من أولياء الأمور في مجال التعليم على مدار اليوم، يستعرض خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الإعدادي في السطور التالية:

موعد تسجيل استمارة الإعدادية

وبحسب بيان وزارة التربية والتعليم فإن طلاب الشهادة الإعدادية يكون متاحا أمامهم تسجيل الاستمارة بداية من الأحد 12 ديسمبر، وحتى 20 من الشهر ذاته.

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية

وحتى يتم تسجيل استمارة الإعدادية، يجب أن يدخل الطالب أو ولي الأمر على موقع الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد، مع العلم أن بسبب زيادة الضغط على الموقع فقد يؤدي إلى صعوبة فتح الموقع، ويمكنك المحاولة في وقت لاحق.

اختيار إنشاء حساب البريد الإلكتروني

اختيار حساب الطالب

يتم إدخال الرقم القومي للطالب، الموجود بشهادة الميلاد والكود الذي استلمه الطالب من المدرسة.

الضغط على مربع التأكد من «أنك لست روبوت» ثم الضغط على التحقق من البيانات.

يتم تسجيل رقم الموبايل والبريد الإلكتروني البديل.

يظهر بعد ذلك الإيميل الموحد للطالب وكلمة السر الخاصة به.

يعود الطالب إلى الموقع الرئيسي مرة أخرى، ويسجل الدخول.

ثم كلمة المرور.

تظهر استمارة الشهادة الإعدادية الخاصة بالطالب، ويجب استكمال ما بها من بيانات مثل العنوان، والتليفون، وتحميل الصورة الشخصية للطالب.

وبعد الانتهاء من استكمال البيانات، يجب التأكد من أنها صحيحة، ويجب الضغط على أيقونة حفظ الاستمارة وطباعتها، تمهيدًا لتقديمها في المديرية.