مديريات التعليم تعلن فتح باب التقدم للجان امتحانات الشهادة الإعدادية

بدأت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، الإعلان عن فتح باب العمل في لجنة النظام والمراقبة لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2021، والمقرر عقدها خلال شهر يناير المقبل، تحريريًا على مستوى كل مديرية في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية، ووسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

ضرورة تقديم صورة بطاقم الرقم القومي مع الطلب

وأكدت المديريات في مستندات رسمية حصلت «الوطن» على نسخة منها، أن التقدم يتم بطلب معتمد من مقر العمل بالموافقة الصريحة على اشتراك المعلم في العمل بلجنة النظام والمراقبة، مشددةً على ضرورة تقديم صورة بطاقم الرقم القومي مع الطلب، والالتزام بكافة التعليمات الخاصة بالتقديم.

وأوضحت المديريات أن شروط العمل باللجنة يتمثل في ألا يكون المتقدم مشتركًا في أي لجنة أخرى لها نفس الميعاد، أو من العاملين بالمرحلة الإعدادية، وعدم وجود أقارب له في المرحلة الإعدادية حتى الدرجة الرابعة، وألا يكون محرومًا من أعمال الامتحانات أو محالاً للتحقيق أو المحكمة التأديبية.

ونوهت المستندات الرسمية الصادرة عن المديريات، إلى أنه على من يرغب في العمل بلجنة النظام والمراقبة، أن يتقدم بطلب معتمد ومختوم من جهة العمل باسم رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية ومفردات المرتب وصحيفة أحوال مختومة.

الامتحانات ستعقد ورقياً وتعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين

وأشارت المديريات إلى أن الامتحانات، ستعقد ورقيًا مثلما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا، وفي لجان مؤمنة جيدًا ويتم وضع الأسئلة من قبل موجهي المواد في المديريات التعليمية، موضحةً أن الامتحانات ستعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مشددةً على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من المنصات التعليمية التي تم توفيرها.

وأكدت أنه يجرى حاليًا طباعة الامتحانات في المطابع السرية وسط إجراءات مشددة بعد أن تم وضعها وفق مواصفات الورقة الامتحانية، التي أعلن عنها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.