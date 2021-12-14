تعطل حركة «المترو» في محطة عزبة النخل بسبب عطل فني

تسبب عطل فني بدائرة الإنارة بمحطات الخط الأول بمترو الأنفاق في تعطل حركة المترو في محطة عزبة النخل، حيث جرى تشغيل «سكة مفرد» من عزبة النخل إلى المرج الجديدة لحين إصلاح عطل التغذية الكهربائية، حيث يجرى العمل على إصلاحه في الوقت الجاري.

وتعمل الحركة بصورة طبيعية من محطة حلوان إلى محطة عزبة النخل في الاتجاهين.

عطل فني بدائرة الإنارة بالخط الأول للمترو

وكشف أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، عن عطل فني بدائرة الإنارة بمحطات الخط الأول، وتشغيل السكة مفرد من عزبة النخل إلى المرج الجديدة لحين إصلاح عطل التغذية الكهربائية وجارٍ إصلاحه، مشيرا إلى أنّ الحركة تعمل بصورة طبيعية من محطة حلوان حتى محطة عزبة النخل في الاتجاهين.

جاري إصلاح العطل الفني لعودة حركة قطارات الخط الأول

وقال عبدالهادي لـ«الوطن»، إنّه جارٍ التعامل الفوري مع العطل لحين عودة حركة القطارات في الاتجاهين إلى طبيعتها، وهناك تعليمات مشددة لصيانة القطارات بشكل منتظم ومستمر، للحفاظ على حركة مسير القطارات، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.