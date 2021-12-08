 «المترو» تطلق تحذيرا للركاب: «أما الكمامة أو غرامة 4 آلاف جنيه»

أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أن الشركة تنفذ إجراءات صارمة ومشددة بجميع المحطات وعربات القطارات بشكل يومي للحد من انتشار فيروس كورونا؛ حفاظا على أرواح وسلامة الركاب، موضحا أن الشركة قللت زمن التقاطر بين القطارات، للحد من زحام الركاب على أرصفة المحطات وداخل عربات القطارات، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

عبدالهادي: ننفذ إجراءات مشددة في المحطات ضد كورونا

وحذر عبدالهادي، خلال حديثه لـ«الوطن»، جموع الركاب من الالتزام بتعليمات الشركة بارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، قائلا: «يا الالتزام بارتداء الكمامة يا دفع غرامة قدرها 4 آلاف جنيه»، منوها بأن الشركة تقوم بأعمال التعقيم والتطهير بشكل دوري، للحد من انتشار فيروس كورونا.

لا إصابات بفيروس كورونا بين الركاب

وأضاف متحدث مترو الأنفاق، أن الشركة لم ترصد أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بين الركاب منذ ظهور جائحة كورونا في 2019، وذلك بفعل قيام الشركة بتنفيذ إجراءات مشددة داخل جميع المحطات، موضحا أن حركة مسير القطارات منتظمة منذ صباح اليوم، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، قائلا: «ننفذ إجراءات صارمة كل ساعتين داخل المحطات بسبب متحور كورونا الجديد».

كل القطارات تخضع لأعمال تعقيم وتطهير

وأوضح عبدالهادي، أن جميع القطارات العاملة على الخطين الأول والثاني للمترو، تخضع لأعمال تعقيم وتطهير قبل انطلاق ساعات التشغيل اليومية، لتوفير الحماية الكاملة لجمهور الركاب المسافرين، مؤكدا أن ارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات إلزامية لجموع الركاب، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا، قائلا: «عدم ارتداء الكمامات داخل المترو يعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر».