بعد ظهور أوميكرون في الصين.. كورونا يغلق مصانع بتروكيماويات في «نينجبو»

بعد إعلان الصين رصد أول إصابة بالمتحور «أوميكرون»، لشخص ببلدية «تيانجين»، شمال الصين، وكذلك إعلان لجنة الصحة الوطنية تلقيها تقارير بشأن تسجيل 76 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس «كورونا» في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، قالت صحيفة «الجارديان البريطانية»، إن مقاطعة تشجيانج الصينية ذات الأهمية الاقتصادية تواجه تفشي مرض كوفيد 19 بسبب انتشار فيروس كورونا، ما أدى إلى عزل نصف مليون شخص في الحجر الصحي وإغلاق بعض المناطق التجارية، حيث أبلغت مدينة تشجيانج، وهي مركز رئيسي للصناعة والتصدير على الساحل الشرقي للبلاد وإحدى المقاطعات الرائدة في الصين من حيث الناتج المحلي الإجمالي والصادرات، عن 44 حالة من أصل 51 حالة إصابة بفيروس كورونا محليًا في البلاد اليوم.

وضع أكثر من 540 ألف شخص رهن الحجر الصحي

وأضافت الصحيفة أنه تم وضع أكثر من 540 ألف شخص في الحجر الصحي بمقاطعة تشجيانج، حيث يستخدم المسؤولون اختبارات جماعية وعمليات إغلاق، بسبب مخاوف من تفشي المرض الذي قد يهدد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، المقرر أن تستضيفها بكين في فبراير القادم، وأعلنت مناطق في نينجبو، وهو الميناء الرئيسي للمقاطعة، ومدينة شاوشينج القريبة أنها علقت أيضًا بعض العمليات التجارية.

إغلاق بعض مصانع البتروكيماويات في نينجبو

وتابع تقرير الصحيفة البريطانية إن منطقة «تشنهاي»، في نينجبو، وهي قاعدة كبيرة لإنتج البتروكيماويات، أعلنت أن جميع الشركات التي لم يكن لها علاقة بعمليات مكافحة الفيروس أو ليست مهمة أهمية قصوى للمواطنين سيتم إغلاقها وأن منتجي البتروكيماويات سيتعين عليهم خفض الإنتاج.

وأشارت الصحيفة إلى أن منطقة في مقاطعة شاوشينج، أمرت بوقف الأعمال، كما أصدرت العديد من الشركات المدرجة في البورصة في هانجتشو، عاصمة المقاطعة وأكبر مدنها، بيانات تقول إنها علقت الإنتاج، ونقلت الصحيفة عن تشوبنج شينج، كبير المحللين الاستراتيجيين في مؤسسة «إيه إن زد»، البحثية في الصين، أن إغلاق مصانع تشجيانج سوف يؤثر على سلاسل التوريد في مختلف القطاعات، وخاصة في الألياف والمنسوجات، وسيكون التأثير مماثلا لما حدث في سبتمبر وأكتوبر الماضيين عندما تم تطبيق قانون لتقنين الكهرباء.