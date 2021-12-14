الصين تسجل 51 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بـ كورونا.. و«صفر وفيات»

سجلت السلطات الصحية في الصين، اليوم الثلاثاء، 51 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، بـ البر الرئيس لـ البلاد، أمس الاثنين، فيما لم تسجل السلطات، حالات جديدة مشتبه في إصابتها أو حالات وفاة جديدة مرتبطة بـ الفيروس.

لجنة الصحة الصينية تسجل 25 حالة إصابة وافدة في 8 مناطق

وقالت «لجنة الصحة الوطنية»، في تقرير يومي، إن 44 إصابة تم تسجيلها في مقاطعة تشجيانج و5 حالات في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم وحالة واحدة في كل من مقاطعتي هيلونججيانج وشنشي، مشيرة إلى أن 25 حالة إصابة وافدة تم تسجيلها في 8 مناطق، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وفي الهند، سجلت وزارة الصحة، 5784 إصابة بـ«كورونا» و252 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 34703644 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 475888 حالة وفاة

وأشارت الوزارة الهندية، إلى تسجيل 7995 حالة شفاء من الفيروس، ليصل مجموع حالاات التعافي من «كورونا» إلى 34138763 حالة، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

وكانت السلطات الصحية في بريطانيا، سجلت أمس الاثنين،54661 إصابة بـ«كورونا» و38 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 10873468 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 146477 حالة.

من جانبها، قالت صحيفة «الشرق الأوسط»، إن تحليلا إحصائيا جديدا في المملكة المتحدة، دعم المعتقدات القائلة، إن «كورونا» أصبح أكثر فتكاً منذ أواخر عام 2020، وأشارت التحليل، إلى أن هناك عوامل متعددة مسؤولة عن ذلك وليس فقط سلالة «ألفا».

وارتفعت إصابات فيروس كورونا ، عالميا منذ ظهوره في أواخر عام 2019، إلى 271103431 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات نتيجة الإصابة بـ الفيروس إلى 5328601 حالة، بينما ارتفع مجموع حالات التعافي من الفيروس إلى 243755375 حالة.