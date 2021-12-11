شيرين عبد الوهاب: «أنا مش مريضة.. وحلقت شعري عشان أربي نفسي»

قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب، اليوم، إنها حلقت شعرها بنفسها، متابعة: «بس بعد كده جبت حد عشان يخليه كله طول واحد، عشان كنت مشوهة راسي خالص، كانت فيه أجزاء من راسي فيها صفر شعر، فخليت حد يعمله طول واحد، قص شعري كله وأنا بتفرج على شعري وهو بيتحلق».

شيرين: غلطت كتير في حق نفسي

وعن سبب إقدامها على هذه الخطوة، أوضحت «عبد الوهاب»: «الإنسان الحساس بزيادة، ممكن يأذي نفسه عشان يعاقب نفسه، أنا كنت بعاقب نفسي، لأني غلطت في حقي كتير وغلطت في حق نفسي ومكانتي واسمي، كان لازم أربي نفسي»، مازحة: «أنا دخلت الجيش من أوسع أبوابه».

شيرين: أنا مش مريضة نفسية

وتابعت الفنانة شيرين عبد الوهاب: «مش عاوزة أتكلم في تفاصيل مش بحب أتاجر بها، أنا محتاجة احتواء الناس ليا، ويقدروا أني نازلة أشتغل باللي أنا فيه ده، ميقولوش عني كلمة تجرحني، عندي دكتوري أحسن دكتور نفسي وأنا مش مريضة نفسية، بتعالج لما خلفت بناتي، جالي وسواس قهري، إفرازات المخ الزايدة بتخلي المشكلة التافهة قد الهرم، عشان كده بتعالج».