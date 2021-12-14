عضو «حقوق الإنسان»: يجب تلقيح المناهج وتدريب المعلمين لمواجهة الكراهية

قال السفير محمود كارم، سفير مصر السابق باليابان والاتحاد الأوروبي وبلجيكا والناتو ولوكسمبرج، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، إنه من الضروري تلقيح مناهج التعليم وتدريب المعلمين، وغرس قيم التسامح من الصغر داخل المناهج التعليمية في المدارس، بجانب الرقابة على الأعمال الفنية ومدى اتفاقها مع مبادئ حقوق الإنسان.

وأشار السفير السابق باليابان، خلال كلمته في مؤتمر الهيئة الانجيلية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إلى أنه في عام حكم جماعة الإخوان لمصر كانوا قد وضعوا سؤالا يوحي بأن الطرف الأول «محمد»، هو شخص صالح، والآخر «جورج» لص، ما يعد خطاب كراهية صريح.

المسلمون في الخارج يعانوا من الإسلاموفوبيا

وأوضح «كارم» أن هناك خطابات كراهية في كل مكان؛ إذ أن المسلمين في الخارج يعانوا من الإسلاموفوبيا، لذا من الضروري مواجهة التمييز والعنف وخطاب الكراهية.

وأضاف السفير محمود كارم أنه يجب على المجتمع المدني بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان، رصد وتحليل خطاب الكراهية، بالإضافة إلى دعم ضحايا هذا الخطاب، من خلال التواصل والتضامن معهم والتضامن، وإعطائهم المشورة النفسية والقانونية، وتوفير فرص عادلة لهم للجوء إلى العدالة.

حلول جذرية لخطاب الكراهية

وشدد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أنه يجب وضع حلول جذرية لخطاب الكراهية، قابلة للتحقيق، مع اللجوء إلى الخبراء، بجانب العمل مع التكنولوجيا الحديثة وإنشاء شبكة إلكترونية لمؤسسات المجتمع المدني لتلقي الشكاوى، حتى يستطيع «القومي» مساعدة المجتمع المدني ومتابعة ما يصدر من بيانات رسمية.

ولفت إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان قدم اقتراحا من عام 2004 إلى 2006، لإنشاء هيئة قومية لمكافحة التمييز.

جاء ذلك خلال جلسة حول المجتمع المدني ومواجهة خطاب الكراهية وتعزيز التسامح، ضمن مؤتمر المجتمع المدني في الجمهورية الجديدة، تحدث فيها السفير محمود كارم، والمستشار أحمد سناء خليل، رئيس المحكمة، عضو المكتب الفني بقطاع حقوق الانسان للمرأة والطفل بوزارة العدل، وأدارها الدكتور أحمد مجاهد، رئيس قسم دراما النقد بكلية الآداب - جامعة عين شمس.