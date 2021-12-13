مساعد وزيرة التضامن: «حياة كريمة» مشروع القرن.. و20 مركزا لتأهيل ذوي الهمم

قال أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لمؤسسات المجتمع الأهلي، إن مشروع حياة كريمة يضم 17 بندا يجري تنفيذها داخل المبادرة وهي المرة التي يشهد فيها مشروع تنموي هذا الكم من البنود، لذا يراه أنه مشروع القرن.

اهتمامات مشروع حياة كريمة

وأضاف «عبد الموجود» في كلمته خلال مؤتمر الهيئة الإنجيلية بالإسكندرية، مساء اليوم، أن المشروع يهدف لحياة كريمة للمواطنين من حيث المسكن والتعليم والصحة بل وتوفير فرص العمل، لافتا إلى أن هناك 123 مؤسسة مجتمعية شاركوا مع وزارة التضامن في ذلك المشروع.

إنشاء 20 مركزا لتأهيل ذوي الهمم

وأكد أن الوزارة تعمل على ملف ذوي الهمم من أجل التكاتف معهم، حيث تم إنشاء 20 مركز على مستوى مصر لتأهيل لهم، بجانب انشاء قاعدة بيانات لذوي إعاقة، ناهيك عن إصدار 38 ألف بطاقة لذوي الإعاقة ضمن مشروع وأماكن حياة كريمة، بجانب العمل على التوعية المجتمعية وبناء الإنسان المصري وهو المحور الرئيسي الذي تعمل عليه وزارة التضامن.

وأوضح أنه يتم التعاون مع المؤسسات المجتمعية لتفعيل تلك المشاريع، مشيراً إلى وجود 2700 باحث لحصر الخدمات المرجوة في قرى الريف المصري المستهدفة.

جاء ذلك على هامش الجلسة الأولى من مؤتمر حول «المجتمع المدني في الجمهورية الجديدة: الفرص و التحديات»، الذي ينظمه منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والذي يدور حول المجتمع المدني وحماية الكرامة الإنسانية المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» نموذجاً، ويتحدث فيها أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لمؤسسات المجتمع الأهلي، والدكتور علي فتحي رئيس قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة مصر الخير، و مارجريت صاروفيم رئيس قطاع التنمية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وتدير الجلسة الدكتورة ماريان عازر عضو مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية و رئيس لجنة التكنولوجيا و الابتكار بالهيئة و عضو مجلس النواب السابق.