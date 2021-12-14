الزمالك يعين مساعدين جديدين لكارتيرون لتعويض نبيه وعبدالمقصود

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، تعيين مساعدين في الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، لتعويض رحيل أسامة نبيه وأحمد عبدالمقصود منذ بداية الموسم الحالي.

وحرصت إدارة الزمالك على إنهاء هذا الملف، قبل استئناف بطولة الدوري الممتاز، خاصة أنّ الفريق يستعد لمواجهة المقاولون العرب يوم 21 من الشهر الحالي باستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

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