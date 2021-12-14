إصدار وتجديد تراخيص 3 آلاف و578 منشأة طبية خاصة خلال 5 أشهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار وتجديد التراخيص لـ3 آلاف و578 منشأة طبية خاصة على مستوى الجمهورية، ومنح تراخيص مزاولة المهن الطبية لـ 51 ألفًا و854 من أعضاء الفريق الطبي، خلال الفترة من 1 يونيو وحتى 31 أكتوبر الماضي.

المنشآت الطبية التي صدرت لها تراخيص

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تحديث المعايير والاشتراطات الصحية للمنشآت الطبية الخاصة بالتعاون مع جميع الإدارات بوزارة الصحة والسكان؛ لوضع معايير ثابتة وموحدة لمعاينة المنشآت الطبية والتفتيش عليها، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، وتطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى.

وأشار متحدث الصحة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى تنوع المنشآت الطبية الخاصة التي تم إصدار تراخيص لها ما بين عيادات، ومراكز طبية، ومراكز علاج طبيعي، وعيادات أسنان، وعيادات تخصصية.

ترخيص 4 أقسام للقسطرة القلبية

من جانبه، قال الدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجي، أنه تم ترخيص 4 أقسام للقسطرة القلبية، و12 بنك دم متضمن 5 بنوك حكومية، و7 خاصة، كما تم ترخيص 21 مركزا لغسيل الكلى، وتجديد الترخيص لــ10 مراكز غسيل كلوي، بالإضافة إلى ترخيص 20 مركز لليزر، ومنح 20 ترخيصًا لمستخدمي أجهزة الليزر من الأطباء، كما تم تجديد ترخيص زراعة الأعضاء البشرية لـ6 مستشفيات خاصة.

ولفت رئيس قطاع الطب العلاجي، إلى معاينة 650 معمل تحاليل، بالمشاركة مع الإدارة المركزية للمعامل؛ تمهيدًا لإستصدار التراخيص من قبل الإدارة المركزية للمعامل.

منح تراخيص مزاولة المهن الطبية لـ 51 ألفًا و854 من أعضاء الفريق الطبي

بدوره، أشار الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، إلى منح تراخيص مزاولة المهن الطبية لـ 51 ألفًا و854 من أعضاء الفريق الطبي، بينهم 16 ألفًا و242 طبيب بشري وأسنان وصيادلة، و1199 ممارس علاج طبيعي، و1574 طبيبا بيطريا، و2444 أخصائي تمريض وأشعة، و22 ألفا و167 فنيا، لافتا إلى منح ترخيص مزاولة المهنة الطبية لـ321 من أعضاء الزمالة المصرية، كما تم منح 149 ترخيص للأطباء من غير المصريين.