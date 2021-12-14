أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة

استضافت أكاديمية الشرطة في مقر مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية التابع لمركز بحوث الشرطة، فعاليات الدورة التدريبية التي نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مجال (مكافحة جرائم العنف ضد المرأة)، في الفترة من 7 حتى 9 ديسمبر الحالي، بمشاركة فاعلة ومتميزة لعدد من الضباط بمختلف قطاعات الوزارة.

مكافحة جرائم العنف ضد المرأة

وتضمن برنامج الدورة التدريبية العديد من الموضوعات ذات الصلة بمجال مكافحة جرائم العنف ضد المرأة مع استعراض لأفضل الممارسات الدولية بشأن آليات المواجهة والتعاون والدعم للحد من تلك الجرائم، وتمثلت أبرزها في «الإطار العام لظاهرة العنف ضد المرأة ودور المسؤولين لاسيما القيادات التنفيذية في الاستجابة الفعالة – الاتصال الدولي والتحقيق في قضايا العنف ضد المرأة – المتطلبات الإجرائية والموضوعية لسؤال الشهود والضحايا – حماية الناجيات من العنف وتقديم الدعم والمساعدة لهن – مهارات التواصل في قضايا العنف ضد المرأة».

وتعكس استضافة تلك الدورة مدى اهتمام وزارة الداخلية بمواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة واستراتيجيتها في دعم حقوق المرأة وتقديم الدعم النفسي والمجتمعي والقانوني لها، من خلال إعداد الكوادر الأمنية وصقل المهارات التدريبية بأحدث المستجدات لمواجهة تلك الظاهرة.