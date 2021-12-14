خليل: منشورات الحض على الكراهية الأعلى انتشارا على مواقع التواصل

قال المستشار أحمد سناء خليل، رئيس محكمة الاستئناف وعضو المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان للمرأة والطفل بوزارة العدل، إن خطاب الكراهية هو الخطوة الأولى لأعمال العنف والإرهاب، مؤكداً أن الدول تجرم خطاب الكراهية لما لها من تأثير لتكدير سلم المجتمع.

«فيس بوك» واجه المنشورات التي تحض على الكراهية

وأضاف «خليل» خلال كلمته في مؤتمر الهيئة الإنجيلية بالإسكندرية اليوم الثلاثاء، أنه تبين أن المنشورات التي تحض على الكراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي أكثر المنشورات التي تحصل على تفاعلات أكثر وانتشار أعلى، لذا واجهت شركة فيس بوك تلك المنشورات على الرغم من أنها تحقق تفاعلات كبيرة وتعطي لهم ربحا كبيرا.

الدستور المصري يجرم الحض على الكراهية

وأوضح رئيس محكمة الاستئناف، أن الدستور المصري أكد أن الحض على الكراهية يعد جريمة، وفي قانون العقوبات هناك عدة مواد تضمنت عقوبات لكل من قام بعمل أو امتناع عن عمل يحض على التمييز وعدم المساواة.

جاء ذلك خلال جلسة حول المجتمع المدني ومواجهة خطاب الكراهية وتعزيز التسامح ضمن مؤتمر المجتمع المدني في الجمهورية الجديدة، تحدث فيها السفير محمود كارم سفير مصر السابق باليابان والاتحاد الأوربي وبلجيكا والناتو ولوكسمبرج وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمستشار أحمد سناء خليل رئيس المحكمة وعضو المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان للمرأة و الطفل بوزارة العدل، وأدار الجلسة الدكتور احمد مجاهد رئيس قسم الدراما النقد بكلية الآداب جامعة عين شمس.