حالة الطقس غدا الأربعاء 15-12-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر قبل قليل، عن حالة الطقس غدًا الأربعاء، إذ يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.

حالة الطقس غدًا

وقال خبراء الأرصاد، إنّ هناك نشاط للرياح غدًا على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وأضاف الخبراء، أنّ الفرصة مهيأة غدًا لسقوط أمطار خفيفة «بنسبة حدوث 30%» على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، فيما يكون هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة «بنسبة حدوث 30:40%» على السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة أيضًا، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 19 11

الإسكندرية 18 13

وادي النطرون 18 11

طنطا 19 11

شبين الكوم 19 11

دمنهور 18 12

بلطيم 19 12

مطروح 17 13

السلوم 16 12

سيوة 17 08

بورسعيد 20 13

دمياط 20 12

الزقازيق 19 11

المنصورة 19 11

الإسماعيلية 20 11

السويس 20 12

العريش 20 12

رفح 20 12

رأس سدر 20 13

نخل 18 07

نويبع 19 17

طابا 19 12

كاترين 17 06

الطور 21 14

شرم الشيخ 26 16

الغردقة 25 16

مرسى علم 26 15

الفيوم 18 08

بني سويف 18 08

المنيا 19 07

أسيوط 19 07

سوهاج 20 10

قنا 21 10

الأقصر 22 11

أسوان 23 12

إدفو 22 11

أبو سمبل 22 12

الوادي الجديد 21 09

شلاتين 28 15

أبو رماد 28 15

حلايب 27 15

رأس حدربة 27 15