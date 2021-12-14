«الأرصاد» تكشف حقيقة تلوث الهواء بغاز أكسيد النيتروجين السام

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنّ أكسيد النيتروجين أحد أكاسيد النيتروجين العديدة، والذي يحمل الصيغة NO2، وهو غاز في الحالة الطبيعية، لونه بني محمر له رائحة نفاذة حادة، كما أنّ ثاني أكسيد النيتروجين يعد من أهم ملوثات الهواء وأكثرها شيوعًا، ويسبب التسمم عند استنشاقه، وتعتبر الانبعاثات المرورية هي المصدر الأساسي لأكاسيد النيتروجين، بينما تنتج بعض التركيزات الصغيرة من محطات الكهرباء وبعض المصادر الصناعية الأخرى.

الانبعاثات المرورية مصدر أساسي لأكاسيد النيتروجين

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنّ الانبعاثات الصادرة من محطات الكهرباء والمناطق الصناعية تكون في معظم الأحوال مرتفعة عن محطات الرصد ويساعد ارتفاعها على سرعة انتشار الملوثات في الهواء لذلك تعتبر الانبعاثات المرورية هي المصدر الأساسي.

وأضافت الهيئة أنّ منظمة الصحة العالمية وضعت توصية عالمية للحد من التعرض بتحديد قيمة أقل من 20 جزءا في البليون للتعرض المزمن «المتوسط الزمني» وقيمة أقل من 100 جزء في البليون «لمدة ساعة واحدة» للتعرض الحاد، باستخدام ثنائي أكسيد النيتروجين كمؤشر للملوثات الأخرى الناتجة عن احتراق الوقود.

وتبعا للنماذج العددية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية لم تتجاوز القيم الحد المسموح به اليوم أو خلال الأيام القادمة، وتبعًا لقياس المحطات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية لم تتجاوز التسجيلات النسبية المسموح، بها حيث وصلت أقصى نسبة مسجلة هي 50 جزء من البليون.

حالة الطقس اليوم

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، مائل للبرودة على السواحل الغربية، مائل للدفء على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود أجواء شتوية باردة ليلًا.

كما أضاف الخبراء أنّ الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا ومدينتي حلايب وشلاتين «بنسبة سقوط 30 : 40% تقريبًا»، فيما تكون خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا «بنسبة سقوط 30% تقريبًا».

ويقول الخبراء إنّ هناك نشاطًا للرياح اليوم على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.