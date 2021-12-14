الأرصاد تكشف عن خريطة سقوط الأمطار على البلاد: رياح بالقاهرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، عن خريطة انتشار الظواهر الجوية على كل الأنحاء، محددة المناطق التي تتعرض لسقوط الأمطار خلال فترة التنبؤات، وذلك اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 14 ديسمبر الجاري، وحتى الأحد المقبل 19 ديسمبر 2021.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة

خريطة سقوط الأمطار على البلاد

وأضافت هيئة الأرصاد، أنَّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم الثلاثاء، على مناطق من السواحل الشمالية، شمال الدلتا، ومدينتي حلايب وشلاتين، على فترات متقطعة، بنسب سقوط تصل لـ40% تقريباً، بينما توجد فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا، على فترات متقطعة، بنسب سقوط تصل لـ30%.

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الأربعاء، على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الدلتا على فترات متقطعة، بنسب سقوط تصل لـ40% تقريباً، بينما تتهيأ الفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين، على فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة، إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الخميس الموافق 16 ديسمبر على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الدلتا، على فترات متقطعة بنسب سقوط تصل لـ30% تقريباً، كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا، ومدينتي حلايب وشلاتين، على فترات متقطعة.

كما يتوقع خبراء الهيئة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، شمال الدلتا، على فترات متقطعة، بينما تسقط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا، خلال الجمعة المقبلة.

كما أن هناك توقعات بسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة خلال يومي السبت والأحد.

ونوهت هيئة الأرصاد، بوجود نشاط لحركة الرياح على مناطق السواحل الغربية، وجنوب سيناء، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، على فترات متقطعة، فيما تنشط الرياح الجمعة المقبل على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة، بينما تنشط الرياح السبت والأحد المقبلة، على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وجنوب سيناء على فترات متقطعة.