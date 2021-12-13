«الأرصاد» توضح حالة الطقس غدا في القاهرة والإسكندرية: نشاط للرياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صدر منذ قليل، عن حالة الطقس غدا في القاهرة والإسكندرية إذ يتوقع الخبراء ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، وتتكون عدد من الظواهر الطبيعية مثل تكون الشبورة المائية، ونشاط للرياح، وسقوط الأمطار على بعض المناطق.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الاخبارية اليومية التي يقدمها للقراء، حالة الطقس غدا في القاهرة والإسكندرية وفق البيان الرسمي الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد.

حالة الطقس غدا في القاهرة والإسكندرية

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تكون حالة الطقس غدًا على القاهرة والإسكندرية، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، مائلا للبرودة على السواحل الغربية، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردا ليلًا على الأنحاء كافة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في القاهرة والاسكندرية

ويتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمي في القاهرة 20 بينما الصغري 12، أما في الإسكندرية فتكون الكبري 18 والصغري 13.

الظواهر الطبيعية غدا

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تتكون في الساعات الأولى من الصباح الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، فضلًا عن نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

خريطة سقوط الأمطار غدا

وكشف خبراء الأرصاد أن الفرصة مهيأة غدًا لسقوط أمطار خفيفة «بنسبة حدوث 30%» على مناطق من جنوب الدلتا على فترات متقطعة، فيما يكون هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة «بنسبة حدوث 30:40%» على السواحل الشمالية وشمال الدلتا ومدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنَّ تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية.