«الأرصاد» توضح أماكن سقوط الأمطار غدا.. يصاحبها شبورة ونشاط للرياح

بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة الذي تشهده كافة المناطق في مصر حاليا، ومع تكثف السحب في عدد من المناطق، تساءل الكثيرون عن أماكن سقوط الأمطار غدا الثلاثاء، وشدتها، حتى يمكنهم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع حالة الطقس.

وفي إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها موقع «الوطن» للقراء على مدار الساعة، يستعرض أماكن سقوط الأمطار غدا، وحالة الطقس التي تشهدها البلاد، وفق البيان الصادر اليوم عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وذلك في السطور التالية:

أماكن سقوط الأمطار غدا

وبحسب توقعات خبراء الأرصاد، فأنّ الفرصة مهيأة غدًا لسقوط أمطار خفيفة «بنسبة حدوث 30%» على مناطق من جنوب الدلتا على فترات متقطعة، فيما يكون هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة من حدوث 30: 40% على السواحل الشمالية وشمال الدلتا ومدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدًا

وكشف خبراء الأرصاد، أن حالة الطقس غدًا الثلاثاء، تشهد درجة حرارة معتدلة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، مائلة للبرودة على السواحل الغربية، مائلة للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردة ليلًا على الأنحاء كافة.

الظواهر الجوية غدا

وأوضحت الأرصاد، أن هناك عددا من الظواهر الطبيعية تشهدها البلاد غدًا الثلاثاء، منها الشبورة المائية التي تتكوّن في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، فضلًا عن نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنَّ تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية، أما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.