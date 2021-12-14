رئيس وزراء إسرائيل يخضع للحجر الصحي: خالط مصابا بكورونا خلال عودته من الإمارات

خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، للحجر الصحي وذلك غداة عودته من زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح مكتب بينيت، إنه تم تشخيص إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لشخص كان على متن طائرة بينيت لدى عودته من أبوظبي إلى تل أبيب مساء أمس الاثنين، وفقا لما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك عن قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.

وأضافت القناة أنه تم الكشف عن إصابة مؤكدة بكورونا، لشخص تواجد أمس على طائرة رئيس الوزراء بينيت من الإمارات إلى إسرائيل.

اكتشاف إصابة مؤكدة على متن طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي

وأوضحت نقلا عن بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى : "وفقا لإجراءات وزارة الصحة، سيتم إخضاع جميع أفراد الوفد المرافق لرئيس الوزراء، بمن فيهم رئيس الوزراء بينيت، للحجر الصحي وسيخضعون لاختبار PCR آخر غدا".

زيارة بينيت للإمارات

وعاد بينيت مساء أمس إلى تل أبيب بعد زيارة رسمية هي الأولى من نوعها لرئيس وزراء إسرائيلي إلى الإمارات، بدأها الأحد بدعوة من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

وجرى تقليص الوفد الإسرائيلي المرافق لبينيت إلى الإمارات ليشمل فقط كبار الموظفين وإلغاء مرافقة الصحفيين للزيارة، على أساس حالة كورونا وانتشار سلالة أوميكرون في العالم، كما تم تقصير الجدول الزمني للزيارة.

ووقعت الإمارات وإسرائيل منتصف سبتمبر 2020، اتفاق سلام في العاصمة الأمريكية واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ومنذ ذلك الحين وقعت تل أبيب وأبوظبي عشرات الاتفاقات في مجالات مختلفة بينها التجارة والسياحة والفضاء والبحث العلمي والاستثمار.