العربية: إسرائيل ترفض طلبا أمريكيا بإخطارها مسبقا بأي ضربة لإيران

رفضت إسرائيل طلبا أمريكيا بإخطارها مسبقا بأي ضربة لإيران، وذلك حسبما أفاد خبر عاجل بثته «العربية نت»، بالتزامن مع زيارة لوزير الدفاع الإسرائيلي للولايات المتحدة لبحث الملف النووي الإيراني.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد ظهر اليوم الخميس، حسبما ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، لبحث الملف النووي الإيراني.

اجتماع إسرائيلي أمريكي لبحث الملف النووي الإيراني

وأفادت الصحيفة الإسرائيلية، بأن جانتس من المقرر أن يجتمع مع نظيره الأمريكي لويد أوستن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين؛ ويأتي ملف البرنامج النووي الإيراني على رأس أولويات المباحثات، في وقت تتعثر فيه مساعي التوصل لاتفاق حول العودة للامتثال باتفاق 2015 حول برنامج إيران النووي، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار التقرير إلى أن جانتس يعتزم توجيه تحذيرات للجانب الأمريكي تعيد التأكيد على المخاوف التي يبرزها الخطاب الإسرائيلي بأن إيران باتت قريبة من أن تتحول إلى دولة نووية.

ولفت كذلك إلى أن جانتس سيضغط على المسؤولين في واشنطن، في محاولة لحض البيت الأبيض على السعي للتوصل إلى اتفاق جديد مع طهران يأخذ بعين الاعتبار نفوذها الإقليمي، ومسألة صواريخها الباليستية.

دعوات إسرائيلية لزيادة الضغوط على إيران عسكريا واقتصاديا

وسينقل وزير الدفاع الإسرائيلي الرؤية الإسرائيلية بضرورة «زيادة الضغط على طهران في المجالات العسكرية والاقتصادية والسياسية»؛ غير أنه، بحسب موقع صحيفة جيروزاليم بوست، وفي حين لا يعتزم غانتس مطالبة الأميركيين بمهاجمة أهداف إيرانية، سيؤكد للأميركيين على ضرورة «إظهار القوة في التعامل مع إيران وزيادة التواجد العسكري في المنطقة».