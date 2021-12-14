10 حقوق يتمتع بها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي منها الحماية التأمينية

تستضيف المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، القمة الـ42 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي العربية، بالعاصمة الرياض، حيث يترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، قمة اجتماع مجلس التعاون الخليجي، وتتناول القمة تقرير الأمانة العامة حول تنفيذ رؤية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي أقرها المجلس الأعلى عام 2015 وما تم تنفيذه بشأنها.

تدوينة على «تويتر» بمناسبة قمة دول مجلس التعاون الخليجي

وكان مجلس التعاون الخليجي قد نشر بهذه المناسبة على صفحته على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، 10 حقوق من الحقوق التي يتمتع بها المواطن الخليجي، والتي جاءت كالآتي:

- يعد التنقل بالبطاقة الذكية بحرية بين دول مجلس التعاون والإقامة في أي منها من أهم الميزات التي يتمتع بها المواطن الخليجي.

- يحق للمواطن الخليجي تملك العقار لأغراض السكن في جميع الدول الأعضاء.

- يتمتع المواطن بمظلة الحماية التأمينية والتقاعد.

- يتمتع المواطن بالمساواة مع مواطني الدولة التي يعمل فيها في حال التحاقه بأي دولة عضو أخرى، في القطاعين الحكومي أو الأهلي.

- يحق للمواطن مراجعة أي مستشفى عام أو مستوصف حكومي في أي دولة من دول مجلس التعاون.

- يحق لأولاد المواطن المقيم في دولة عضو بمجلس التعاون، الالتحاق بالمدارس الحكومية في أي من دول المجلس.

- يحق للمواطن مزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والخدمية والحرف في أي من دول مجلس التعاون.

- لتسهيل تعاملات المواطن المالية والاستثمارية والتجارية، سمحت قرارات مجلس التعاون للبنوك الوطنية الخليجية بفتح فروع لها في جميع الدول الأعضاء.

- يحق للمواطن تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة في أي من دول المجلس، ويحق له فتح فروع لأي شركة امتلكها في بقية دول المجلس، ويعامل الفرع معاملة الشركات الوطنية.

- أصبحت المنتجات الوطنية لدول المجلس والسلع الأخرى تنتقل بين الدول الأعضاء دون قيود جمركية أو غير جمركية، وذلك عقب إقامة الاتحاد الجمركي عام 2003.